Formel 1: Emotionale Worte! Hamilton meldet sich nach Wechsel bei seinen Fans

Der Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari ist schon vor der Formel-1-Saison 2024 die Sensation des Jahres. Der Brite wird Mercedes nach über einem Jahrzehnt verlassen und zur Konkurrenz wechseln. Das bestätigten beide Vereine am Donnerstag (01. Februar).

Nur wenige Stunden nach der Bekanntgabe seines Wechsels meldet sich nun Hamilton selbst zu seinem Karriere-Schritt. Dabei richtet der Formel-1-Star sich an seine Fans und legt Gründe für die Trennung mit Mercedes dar.

Formel 1: „Chance, einen Kindheitstraum zu erfüllen“

Die Nachricht von Hamiltons Wechsel zu Ferrari erschütterte die Formel-1-Welt. Es ist ein Sensationswechsel, den wohl kaum einer für möglich gehalten hätte. Vor allem, weil es lange Zeit so aussah, als würde Hamilton seinen Vertrag bei Mercedes noch einmal verlängern. Nun hat sich der Brite in einem emotionalem Statement in den Sozialen Medien zu der Thematik geäußert.

„Es waren ein paar verrückte Tage, die mit einer ganzen Reihe von Emotionen gefüllt waren. Ich fühle mich unglaublich glücklich, nachdem ich mit Mercedes Dinge erreicht habe, von denen ich als Kind nur träumen konnte, dass ich jetzt die Chance habe, einen weiteren Kindheitstraum zu erfüllen: in Ferrari-Rot fahren“, so der Routinier.

Die Entscheidung, Mercedes zu verlassen, war allerdings „die schwerste, die ich je treffen musste“, so Hamilton weiter. In der Folge hebt der Brite die Bedeutung seiner Erfolge mit den Silberpfeilen hervor und bedankt sich bei allen, die einen Anteil daran hatten, dass man zur „erfolgreichsten Driver-Team-Partnerschaft der F1-Geschichte“ geworden sei.

Hamilton freut sich auf Sprung „ins Unbekannte“

Trotz dieser unglaublichen Erfolgsstory sei die Zeit nun „reif, sich zu ändern und eine neue Herausforderung anzunehmen. Ich erinnere mich noch an das Gefühl, einen Vertrauenssprung ins Unbekannte zu wagen, als ich 2013 zum ersten Mal Mercedes beitrat. Ich weiß, dass einige Leute es damals nicht verstanden haben, aber ich hatte damals recht, den Schritt zu machen und es ist das Gefühl, das ich jetzt wieder habe. Ich bin gespannt, was ich für diese neue Chance bringen kann und was wir zusammen tun können.“

Vorerst liege sein Fokus allerdings auf dem Jahr 2024, in dem er „fitter und fokussierter denn je“ Mercedes wieder zu Siegen verhelfen will. Zuletzt konnte er 2021 in Saudi-Arabien ein Formel-1-Rennen gewinnen. Das soll sich in der kommenden Saison dringend ändern, um danach einen angemessenen Abschied feiern zu können.