Formel 1: Sky-Experte Schumacher wütet gegen FIA – „Gesunder Menschenverstand fehlt“

Der Große Preis von Las Vegas war ein großer Erfolg für die Veranstalter. Es war eines der spannendsten Rennen der Formel-1-Saison und ein gelungener Abschluss für ein spektakuläres Wochenende. Neben einigen Unfällen und vielen Überholmanövern gab es jedoch auch für die Stewards ordentlich was zu tun.

Die FIA hat einige Situationen untersucht und die ein oder andere Strafe verteilt. Vor allem für eine Strafe hatte Sky-Experte Ralf Schumacher jedoch kein Verständnis. Er ging die Formel-1-Stewards heftig an.

Formel 1: Schumacher hat kein Verständnis für FIA-Maßnahme

In Runde 17 berührten sich Lewis Hamilton und Oscar Piastri. Die Folge war ein Platten am Mercedes, mit dem Hamilton zu kämpfen hatte. Da der Brite allerdings gerade an der Boxengasse vorbeigefahren war, musste er die Runde noch komplett beenden, bevor man das Problem in der Box beheben konnte. Auf dieser Runde hatte Hamilton zu kämpfen, das Auto in der Spur zu halten.

In einer Kurve musste Hamilton einen Konkurrenten durchlassen und ist sogar noch ausgewichen, um eine weitere Kollision zu vermeiden. Der mehrmalige Weltmeister fuhr zur Seite, nahm eine Pylone mit und kam etwas von der Strecke. Die Folge: Die Stewards veranlassten eine Untersuchung bezüglich der Pylone und gaben Hamilton Track-Limits.

Das konnte Schumacher nicht verstehen. Schließlich sei Hamilton nur zur Seite gefahren und ausgewichen, um einen Unfall zu vermeiden. Dazu hatte der Mercedes-Pilot aufgrund des Plattens ohnehin schon schwer genug, sein Auto unter Kontrolle zu halten. „Bei so einer Entscheidung fehlt der gesunde Menschenverstand. Was soll Hamilton in der Situation den machen?“, fragte sich der Sky-Experte und wütete gegen die FIA-Stewards.

Große Diskussionen um die Track-Limits-Regel

Die Untersuchung zwecks des Pylonenvorfalls haben die Stewards schnell wieder gestrichen, doch die Track-Limits blieben. In den vergangenen Wochen gab es immer wieder große Streitigkeiten wegen der Track-Limits. Viele Formel-1-Piloten forderten, dass man die Regeln zur kommenden Saison überarbeitet. „Da sollte man dringend ran“, betonte auch Schumacher.

Ob und inwieweit die Track-Limits-Regelungen tatsächlich angepasst werden, bleibt abzuwarten. Aufgrund des großen Gegenwindes sollten die Verantwortlichen wohl zumindest darüber nachdenken.