Formel 1: Dicke Stichelei gegen Verstappen – Norris fährt im WM-Kampf die Krallen aus

Die Formel 1 befindet sich derzeit in einer kleinen Pause. Am Sonntag (20. Oktober) geht es in Austin mit dem großen Preis der USA weiter. Doch die Teams und Fahrer sind weiter enorm heiß – das gilt allen voran für den Rennstall der Stunde.

McLaren hat in dieser Saison die große Chance, sowohl in der Fahrer- als auch in der Teamwertung den Titel zu gewinnen. Lando Norris greift erstmals in seiner Formel-1-Laufbahn nach der Krone. Dieses Ziel möchte er mit allen Mitteln erreichen.

Formel 1: Norris blendet Freundschaft im Titelkampf aus

Norris fährt die Ellbogen im Titelkampf aus. Sein größter Konkurrent auf dem Weg zu diesem Mega-Erfolg ist ausgerechnet sein bester Kumpel Max Verstappen. Der dreifache Champion strauchelt derzeit etwas, der Brite hingegen holt immer weiter auf. Jetzt geht es auf die Zielgerade, die Stimmung zwischen den beiden Freunden wird hitziger.

„Sobald ich den Helm aufziehe, hasse ich jeden. Daran ändert sich nichts“, sagte Norris in einem Interview mit „The Athletic“ auf sein gutes Verhältnis zu WM-Spitzenreiter Verstappen angesprochen.

„Viele Leute denken, weil man mit jemanden gut auskommt oder, was weiß ich, vielleicht Videospiele mit jemandem zockt, dass man dann beste Freunde fürs Leben ist, egal, was man tut. Das ist einfach Quatsch“, so der McLaren-Pilot. Das sind knallharte Worte in Richtung Verstappen.

Norris wird deutlich: „Ändert gar nichts“

Er habe außerhalb der Formel 1 „ähnliche Interessen“ wie sein WM-Rivale. „Wir spielen Padel zusammen, so Zeug. Und ich mag Max als Typ, ich denke, er ist ein wirklich echter Typ. Aber das ändert gar nichts, wenn ich auf der Strecke bin“, betonte Norris.

„Ich denke, dass man die Leute, mit denen man außerhalb der Strecke gut auskommt, die sind, die man noch eher schlagen möchte. Das ist das Gegenteil, von dem, was viele denken. Sie denken, dass man zu nett auf der Strecke ist, wenn man Kumpel ist. Ich denke, es ist komplett andersrum“, machte der Brite deutlich. Verstappen wird sich also warm anziehen müssen.