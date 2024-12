Formel 1: Hülkenberg-Hammer! Deutscher Pilot setzt dickes Statement

Das letzte Rennen ist gefahren, die Formel-1-Saison 2025 ist in den Büchern. Für den einzigen deutschen Piloten Nico Hülkenberg war das abgelaufene Jahr durchaus erfolgreich. Starke 41 Punkte sammelte er für das Haas-Team und verhalf seinem Team so zu Platz sechs in der Konstrukteurswertung.

Doch trotz des erfolgreichen Jahres bei Haas zieht Hülkenberg weiter. Ab der kommenden Saison wird er für Sauber und somit ab 2026 für Audi fahren. Nach seinem letzten Auftritt für Haas hat der Formel-1-Pilot auch bei seinem neuen Team für Furore gesorgt.

Formel 1: Hülkenberg überzeugt bei Sauber-Debüt

Nach dem offiziellen Ende der Formel-1-Saison ist es üblich, dass die Fahrer noch Testfahrten in ihrem alten oder bereits in ihrem neuen Wagen absolvieren. Mit Blick auf das kommende Jahr wird es für viele Piloten spannend. Denn so mancher Fahrer wechselt den Rennstall oder steigt gar neu in die Königsklasse des Motorsports ein.

So auch Hülkenberg, der ab der kommenden Saison also für Sauber fahren wird. Am Dienstag (10. Dezember) ist er das erste Mal in seinen neuen Wagen gestiegen. Dabei hat er direkt ein erstes Ausrufezeichen gesetzt.

Hinter Charles Leclerc, Carlos Sainz und George Russell ist Hülkenberg im Sauber die viertschnellste Zeit gefahren. Dabei absolvierte der Deutsche mehr als 100 Runden in seinem neuen Boliden.

Hülkenberg und Sauber arbeiten an Grundlagen

Seine ersten Stunden im Kreise seines neuen Teams hat der Formel-1-Routinier genossen, wie er selbst erklärt hatte. „Ich wurde überaus warmherzig empfangen, herzlichen Dank dafür. Das war ein guter Start in dieses neue Abenteuer. Wir haben solide Basisarbeit geleistet und haben schon bald wie ein eingespieltes Team gearbeitet“, so der 37-Jährige.

„Es ist immer lehrreich, Eindrücke über einen anderen Rennwagen zu sammeln. Wir haben die Zusammenarbeit schwungvoll begonnen, und so soll es dann 2025 weitergehen. Ich kann es kaum erwarten, mich weiter ans Werk zu machen“, fügte er hinzu. Die Vorfreude auf die kommende Saison ist also schon jetzt riesig.