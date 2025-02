Formel 1: Günther Steiner kann es nicht lassen! Ex-Teamchef schießt wieder gegen Haas

Seit mehr als einem Jahr ist Günther Steiner nun nicht mehr als Funktionär in der Formel 1 tätig. Derzeit fungiert der Österreicher als TV-Experte und ist so weiterhin im Kreise der Königsklasse. Schon zu seinen Zeiten als Teamchef war er dafür bekannt, die Dinge deutlich und auch mal unangenehm anzusprechen.

Dies macht er auch nach seinem Haas-Aus weiterhin. Und immer wieder gerät sein Ex-Rennstall in die Schusslinie. So auch in diesem Fall. Der ehemalige Haas-Boss schießt einmal mehr gegen den Formel-1-Rennstall.

Formel 1: Steiner packt über „frustrierende“ Haas-Zeit aus

Von 2016 bis 2024 leitete Steiner die Geschicke bei dem US-Team, etablierte den Rennstall in der Königsklasse, schaffte jedoch keine allzu großen Leistungssprünge. Wie er jetzt deutlich machte, sei dies ein ganz großes Problem in dem Team gewesen. Denn wäre es nach Steiner gegangen, hätte Haas gern noch höhere Ambitionen haben können.

Doch wie der Südtiroler jetzt im Interview mit „GPBlog.com“ verriet, sah Teambesitzer Gene Haas dies ganz anders. „Es ist frustrierend, wenn man versucht, einen Plan zu machen, zu entwickeln, und der Eigentümer nicht auf einen hört“, klagte Steiner über Gene Haas

Haas-Boss ohne Ambitionen?

„Das ist dann frustrierend, und ich bin kein guter frustrierter Mensch“, ärgerte sich der Ex-Formel-1-Funktionär. Er sei „nicht einfach nur froh, einen Job zu haben“, betonte er. Er wolle „bei allem, was ich tue, Erfolg haben. Ich will so gut sein, wie ich kann.“ Dies sei mit den Ansprüchen des Teams nicht immer vereinbar gewesen, legte er nach.

Haas hingegen sei „offensichtlich schon froh gewesen, wenn wir Sechster, Siebter, Achter oder Neunter wurden“. Über Gene Haas sagte Steiner: „Ich glaube nicht, dass er Weltmeister werden will. Er will einfach nur mitmachen“.