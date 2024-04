Formel 1 plant Regel-Revolution! Wird DAS schon im nächsten Jahr zur Realität?

In der Formel 1 gibt es stets neue Regeländerungen. Die F1-Bosse setzen immer mehr darauf, dass alle Teams die gleichen Möglichkeiten haben. So wurde 2021 beispielsweise eine Budgetgrenze für die Top-Teams eingeführt.

Diesen Weg geht die Formel 1 nun weiter und plant dabei eine fundamentale Revolution. In Zukunft könnten vor allem die kleineren Teams wie Haas, Williams und Co. von dieser Änderung profitieren.

Formel 1: Neues Punktesystem schon im kommenden Jahr?

In der Vergangenheit konnten die Giganten der Formel 1 endlos in ihr Team investieren. So wurde die Schere zwischen den Top-Teams und den Teams aus der hinteren Hälfte des Feldes immer größer. Nun plant die Formel 1 sukzessive, diesem Trend entgegenzuwirken.

Zur Diskussion steht nun, ob bereits ab der kommenden Saison ein neues Punktesystem in der Rennserie greift. Während es bisher nur für die ersten zehn Plätze Punkte gab, könnten ab 2025 die zwölf besten Piloten Zählbares aus dem Wochenende mitnehmen. Der Vorschlag sieht vor, dass die Punkte für die ersten sieben Plätze gleich bleiben, dahinter es jedoch etwas anders zusammengesetzt wird.

Bei dem neuen System würde der achte Platz fünf statt vier Punkte, der neunte Platz vier statt zwei Punkte und der zehnte Platz drei statt eines Punktes bekommen. Platz elf würde dann zwei Punkte und Platz zwölf einen Punkt bekommen. Somit hätten auch die Teams aus der zweiten Hälfte des Feldes mehr Chancen auf Punkte.

„Verstehe das Anliegen“

Red Bulls Teamchef Christian Horner zeigt sich der Veränderung offen gegenüber. „Der Wettkampf ist hart. Es haben sich zwei Gruppen gebildet. Es gibt die Top 5 mit Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes und Aston Martin und dann die Teams von Platz sechs bis zehn“, so der 50-Jährige

„Dort wird um jeden einzelnen Punkt gekämpft. Aber am Ende muss man sich fragen, was es wirklich ändern würde. Ich bin da ganz unparteiisch. Aber klar, Punkte bringen Geld. Daher verstehe ich das Anliegen“, erklärte der Formel-1-Funktionär.

Die Formel 1-Teams haben mit vielen ihrer Sponsoren leistungsbezogene Klauseln vereinbart. Erreicht der Rennstall eine gewisse Anzahl an Punkten oder eine Platzierung in der Konstrukteurs-WM, gibt es einen Bonus. Somit zählt für die Teams jeder Punkt.