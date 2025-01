Formel 1: Ferrari wahrt Hamilton-Geheimnis – jetzt meldet er sich selbst zu Wort

Die Nachricht schlug zu Beginn des Jahres 2024 wie eine Bombe im Formel-1-Grid ein: Lewis Hamilton verlässt „sein“ Team Mercedes zum Ende des Jahres und wird sich der Konkurrenz anschließen. Der Brite hat sich mit dem Wechsel zu Ferrari einen eigenen Traum erfüllt.

Nicht nur Hamilton selbst und seine Fans dürften ob der anstehenden Ferrari-Ära aufgeregt sein. Auch das Formel-1-Team ist schon heiß auf die Zusammenarbeit mit dem siebenmaligen Weltmeister. Nun meldet er sich erstmals als Ferrari-Pilot zu Wort.

Formel 1: Hamilton sendet erste Ferrari-Botschaft

Die höchsterfolgreiche Zeit bei Mercedes ist vorbei, das neue Kapitel bei der Scuderia steht bevor. Und Hamilton zeigt sich bereits mächtig motiviert. Denn die Scuderia wahrt bisher noch das Geheimnis, wann die Fans den Briten erstmals in Rot zu sehen bekommen.

Doch während man sich in Maranello noch bedeckt hält, wann sich Hamilton erstmals in Ferrari-Kluft präsentiert, ist er schon heiß auf die anstehende Zeit. Nun schickt er eine erste Botschaft als fahrer der Scuderia.

„Ich könnte nicht aufgeregter sein für das Jahr, das vor uns liegt“, schrieb Hamilton auf „LinkedIn“. Hamilton will mit Ferrari „neue Chancen ergreifen, hungrig bleiben und zielstrebig voranschreiten“, ließ er wissen. Seinen Beitrag schloss Hamilton auf Italienisch mit „Andiamo“ (deutsch: „Auf geht’s“) ab.

Hamilton-Premiere bei Auto-Präsentation?

Seine Fans zählen die Tage, bis sie die ersten Bilder von Hamilton in Rot zu sehen bekommen. Doch bis dahin könnte es noch eine Weile dauern. Laut „The Race“ will Ferrari Hamilton tatsächlich bis zur Vorstellung aller neuen Formel-1-Boliden bei einer Show in London am 18. Februar aus der Öffentlichkeit heraushalten.

Weitere News:

Ende Februar finden dreitägige offizielle Testfahrten in Bahrain statt, die Saison beginnt am 16. März in Melbourne. Spätestens dann wird es für Hamilton, seine Fans und Ferrari so richtig spannend. Schließlich sind die Erwartungen an Hamilton und sein neues Team enorm.