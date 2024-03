Formel 1: Hiobsbotschaft für Ferrari! Team muss plötzlich Fahrer tauschen

Die Vorbereitungen auf das Qualifying zum Großen Preis von Saudi-Arabien (8. März, 18 Uhr) laufen auf Hochtouren. Bei Ferrari gibt es indessen eine bittere Nachricht: Carlos Sainz wird aufgrund einer schweren Krankheit nicht an den Start gehen können. Das bestätigte der Rennstall am Freitagmittag.

Sainz hatte schon in den letzten Tagen mit einer Krankheit zu kämpfen. Nun folgte die Diagnose: Blinddarmentzündung! Der Formel-1-Pilot wird sich sogar einer Operation unterziehen müssen. Wie lange der Spanier letztlich ausfallen wird, ist noch ungewiss.

Formel 1: Krankenhaus und OP statt Saudi-Arabien-GP

Kurz vor dem Qualifying ist das natürlich ein heftiger Schlag für die Scuderia Ferrari. Beim Saisonauftakt in Bahrain hatte Sainz noch den dritten Platz belegt. Hinter den beiden Red Bulls fuhr der Spanier ein starkes Rennen. In Dschidda wollte man dort drauf aufbauen.

Sainz hatte am Mittwoch alle Medientermine abgesagt und schon am Donnerstag erklärt, er fühle sich „krank“ und die letzten 24 Stunden seien gesundheitlich „hart und schwierig“ für ihn gewesen. Im Freien Training sei er nicht ans Limit gegangen.

In der Nacht zu Freitag habe sich sein Gesundheitszustand dann eher weiter verschlechtert als verbessert, sodass der 29-Jährige sogar ins Krankenhaus gebracht wurde. Laut Ferrari wird er dort nun operiert.

Haas-Ersatzfahrer vor Debüt

„Hoffentlich“, sagte er am Donnerstagabend, „fühle ich mich morgen besser, auch wenn ich wahrscheinlich nicht bei 100 Prozent sein werde. Aber wenn ich mich besser fühle als heute, kann ich näher ans Limit gehen und einen ordentlichen Samstag abliefern.“ Diese Hoffnung hat sich nun jedoch zerschlagen

Für Sainz wird Nachwuchstalent Oliver Bearman ins das Cockpit rücken und sein Formel-1-Debüt feiern. Der 18-Jährige ist seit 2022 Teil der Ferrari Academy und einer von drei Ersatzfahrern der Scuderia. Dazu fungiert er in dieser Saison als Ersatzfahrer für das Haas-Team. Nun springt er allerdings im Ferrari ein.

In der Vergangenheit durfte er schon einige Trainingsfahrten im Formel-1-Boliden machen. Nun steht sein Debüt in der Königsklasse nun bevor. Sainz wird indessen hoffen, möglichst rasch wieder gesund zu werden, um beim nächsten Rennen in Australien (24. März) wieder an den Start gehen zu können.