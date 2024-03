Formel 1: Star droht das Aus – dieser Fehler könnte ihn das Cockpit kosten

Die ersten drei Rennen der neuen Formel-1-Saison sind gefahren. Für Routinier Daniel Ricciardo waren die ersten drei Wochenenden eine große Enttäuschung. Kein einziger Punkt und jedes Mal musste er sich seinem Teamkollegen geschlagen geben.

Zuletzt hieß, dass Red Bull Ricciardo sogar schon ein Ultimatum gegeben haben soll. Dr. Helmut Marko verneinte das zwar kürzlich, doch Ricciardo sitzt alles andere als fest im Cockpit. Der Formel-1-Star könnte schon bald ersetzt werden.

Formel 1: Ricciardo muss um Formel-1-Zukunft zittern

Ricciardo kehrte in der vergangenen Saison für Alpha Tauri (seit dieser Saison Racing Bulls) in die Formel 1 zurück. Doch vor allem die letzten Wochen waren eine pure Enttäuschung. Er sollte dem Team Stabilität geben und mit seiner Erfahrung Punkte bringen. Doch davon ist er momentan weit weg.

Ob es tatsächlich ein Ultimatum vonseiten Red Bull gibt, ist unklar. Doch fest steht: Ricciardo wird seine Leistungen in den kommenden Wochen enorm steigern müssen, wenn er dauerhaft in der Formel 1 bleiben möchte.

++ Formel 1: Jetzt ist es offiziell! McLaren verkündet Vertrags-Hammer ++

Denn sein Nachfolger soll laut der „New Zealand Herald“ bereits in den Startlöchern stehen. Marko ist großer Fan von Ersatzfahrer Liam Lawson. Der Neuseeländer gilt als großes Fahrer-Talent und konnte sein Können in der Vergangenheit schon eindrucksvoll unter Beweis stellen.

Wird Ricciardo sein Handbruch zum Verhängnis?

Lawson hatte in der vergangenen Saison Ricciardo als Fahrer ersetzt. Der Routinier hatte sich bei einem Unfall vor dem Großen Preis der Niederlande die Hand gebrochen. Sein Mittelhandknochen war gebrochen und in der Folge verpasste er ganze fünf Formel-1-Rennen, in denen er von Lawson vertreten wurde. Besonders bitter für den Australier: Der Unfall, der zu der Verletzung führte, war selbst verschuldet.

Weitere News:

In diesen fünf Rennen konnte Lawson auf ganzer Linie überzeugen. Schon damals wurde spekuliert, ob er 2024 Stammfahrer wird. Allerdings hat sich ihm diese Möglichkeit nicht geboten. Nun lauert er jedoch auf ein mögliches Aus von Ricciardo und könnte schon bald wieder in der Königsklasse des Motorsports fahren.