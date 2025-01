Formel 1: Karriereende? Star-Fahrer spricht Klartext

Seit 2013 war Valtteri Bottas ein fester Bestandteil der Formel 1. Erst Williams, dann Mercedes, dann Alfa Romeo und letztlich Sauber – der Finne hat in der Königsklasse des Motorsports schon so manches erlebt. Im kommenden Jahr wird es für ihn dennoch ganz anders werden.

Bislang war er stets Stammfahrer und kämpfte selbst um Punkte. In der kommenden Formel-1-Saison wird er Ersatzfahrer für Mercedes sein. Wird das zudem sein letztes Jahr in der Königsklasse?

Formel 1: Bottas lässt Zukunft offen

Lange hatte er gehofft, dass er seinen Vertrag bei Sauber verlängern könne und so ab 2026 für Audi fahren könne. Dieser Wunsch erfüllte sich nicht, so rückte er nun eine Reihe zurück und ist nun der Back-up für George Russell und Kimi Antonelli.

Für ihn sei es ein wenig „unglücklich“ gelaufen, wie er gegenüber dem Magazin „Motorsport Monday“ sagt. „Es hat sich einfach hingezogen und ich war dann in einer Situation, dass dies die einzige Option war, aber das hat dann nicht geklappt“, so Bottas über sein Sauber-Aus.

++ Formel 1: Sensation rückt näher – jetzt wird ein Comeback immer wahrscheinlicher ++

„Ich weiß, dass dieser Sport nicht fair ist“, ergänzt er. „Am Ende ist es ein großes Business, und es gibt bei den Fahrerentscheidungen eine Menge Faktoren.“ Daher könne er die Entscheidung gegen ihn auch verstehen. „Das macht mich nicht wütend oder so. Das kann passieren. Am Ende war ich einfach in einer unglücklichen Situation für meine Karriere“, machte er klar.

Bottas möchte Stammcockpit zurück

In der kommenden Saison wird Bottas also voraussichtlich nicht viele Rennen fahren – der Finne muss auf einen Ausfall von Russell oder Antonelli hoffen, um einen Grand Prix fahren zu können. 2026 soll sich seine Situation jedoch wieder ändern. Bottas möchte sein Stammcockpit in der Formel 1 zurück.

Weitere News:

„Wenn man mehr als ein Jahr nicht mehr im Grid ist, dann fängt es an wehzutun und wird immer schwieriger, zurückzukommen“, weiß er. „Man weiß in diesem Sport nie, was passiert. Und dann gibt es auch noch 2026. Ich bin vorbereitet, weiter in diesem Spiel zu bleiben und einen Weg zurückzufinden“, machte der 35-Jährige deutlich.