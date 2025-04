Formel 1: Verstappen muss in Bahrain zuschauen! Red Bull macht es offiziell

Nach dem Sieg in Japan reist Max Verstappen mit einer Menge Selbstvertrauen nach Bahrain. Der Niederländer hat in Suzuka gezeigt, dass auch in diesem Jahr mit ihm zu rechnen sein muss – auch wenn sein Auto nicht das Beste im Formel-1-Feld ist.

Mit Blick auf den Großen Preis von Bahrain wird Verstappen sich zu Beginn des Wochenendes jedoch gedulden müssen, bis er wieder in seinen Formel-1-Boliden steigen kann. Dies hat Red Bull offiziell verkündet.

Formel 1: Youngster steigt für Verstappen ins Auto

Viele Teams haben es in den letzten Wochen vorgemacht, jetzt zieht Red Bull nach. Wie der Erfolgsrennstall der Formel 1 bekannt gegeben hat, wird Verstappen nicht am ersten freien Training in Bahrain teilnehmen. Red Bull macht es wie viele andere Teams und setzt einen Youngster ins Auto.

Verstappen bekommt eine kleine Verschnaufpause und der Japaner Ayumu Iwasa kann sich einmal mehr beweisen. Iwasa ist für das Schwesterteam von Red Bull, für Racing Bulls, im Einsatz. Nun bekommt er seinen Auftritt im Red Bull des Weltmeisters.

„Wir hoffen, dass Iwasa das Beste aus dieser wertvollen Gelegenheit macht, das Auto zu fahren, mit dem Verstappen den letzten Großen Preis von Japan der Formel 1 gewonnen hat, und dass er diese 60 Minuten als Sprungbrett für die Zukunft nutzt“, so Koji Watanabe, Präsident der Honda Racing Corporation, zu der Iwasa als Teil des Honda Formula Dream Projects gehört, gegenüber „motorsportweek.com“.

Iwasa-Zukunft ungewiss

Seit 2021 ist der 23-Jährige Teil der Red-Bull-Akademie und fährt nun schon in seinem zweiten Jahr in der Super Formula. Derzeit rangiert er auf einem starken zweiten Platz. Schafft er bald den dauerhaften Sprung in die Formel 1? Es ist noch nicht klar, wie es mit dem Youngster weiter geht. Schließlich trennen sich demnächst die Wege von Red Bull und Honda.

So hat er Bahrain auf die Chance, sich für höhere Aufgaben zu empfehlen. Gemeinsam mit Landsmann Yuki Tsunoda wird er im ersten freien Training im Bahrain für Furore sorgen können. Dass das Auto ganz vorne mitfahren kann, hat Verstappen eindrucksvoll in Japan gezeigt.