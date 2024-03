Formel 1: Negativ-Rekord trotz Podiumsplatz! Norris erlöst deutschen Ex-Piloten

Zur aller Überraschung stand nach dem Großen Preis von Australien nicht Max Verstappen ganz oben. Der Niederländer schied aufgrund von Problemen an seinem Auto aus. Stattdessen feierte Ferrari einen Doppelsieg, auf Platz drei folgte Formel-1-Shootingstar Lando Norris.

Der Brite fuhr ein starkes Rennen und profitierte letztlich von den Ausfällen der Konkurrenz. Somit konnte sich der Formel-1-Pilot über ein weiteres Podium in seiner Karriere freuen. Allerdings stellte er damit auch einen neuen Negativ-Rekord auf.

Formel 1: Podiumsplatz mit bitterem Beigeschmack

Norris kam hinter Carlos Sainz und Charles Leclerc als Dritter ins Ziel. Damit sammelte er den 14. Podiumsplatz seiner Karriere. Der 24-Jährige ist damit nun der Fahrer mit den meisten Podien, ohne dabei einen Rennsieg gefeiert zu haben.

Zuvor hatte ein deutscher Ex-Pilot dieses Rekords inne. Nick Heidfeld fuhr im Laufe seiner Formel-1-Karriere 13 Mal aufs Treppchen. Bis zum Ende seiner Karriere schaffte er es nicht, einen Rennsieg zu erfahren. Heidfeld fuhr von 2000 bis 2011 – unter anderem für Sauber, Williams und Renault.

Nach dem Großen Preis von Australien ist er diesen bitteren Rekord also an Norris losgeworden. Allerdings könnte er seinen Rekord bald schon wieder bekommen. Denn gewinnt Norris im Laufe seiner Karriere noch ein Rennen, wäre diese Negativ-Serie vom Tisch.

Wird Norris den Negativ-Rekord bald wieder los?

Mit seinen 24 Jahren hat der McLaren-Pilot die meiste Zeit seiner Formel-1-Karriere noch vor sich. In der Vergangenheit war der Brite schon das ein oder andere Mal ganz nah dran. So zum Beispiel 2021 beim Rennen in Sotchi (Russland). Dort lag er lange in Führung, bis ihm ein Regenschauer einen Strich durch die Rechnung machte. Am Ende blieb nur Rang sieben.

Derzeit liegt Norris auf dem sechsten Platz der WM-Gesamtwertung. McLaren hat große Ambitionen. Teamchef Andrea Stella betont vor der Saison immer wieder, dass ein Rennsieg das große Ziel für dieses Jahr sei.