Formel 1: Mega-Aufreger nach Renn-Ende! Hamilton und Leclerc disqualifiziert

Ganze vier Stunden nach dem Renn-Ende in Austin kam die Entscheidung seitens der Stewarts: Lewis Hamilton und Charles Leclerc werden wegen eines Verstoßes der Unterboden-Regelung nachträglich disqualifiziert. Beide Formel-1-Piloten reisen ohne Punkte aus den USA ab.

Zuvor mussten die Vertreter von Ferrari und Mercedes bei den Renn-Schiedsrichtern vorsprechen. Allerdings nur mit der bitteren Erkenntnis, dass beiden Formel-1-Teams wichtige Punkte wieder abgezogen werden.

Formel 1: Unterboden-Fehler kostet wichtige Punkte

Die Freude über den zweiten Platz von Hamilton hielt nur kurz. Aufgrund eines Verstoß der Bodenplatten des Autos gegen das Reglement wurden der Brite und Leclerc nachträglich vom Rennen ausgeschlossen. Leclerc war mit seinem Auto auf Platz sechs gefahren. Besonders für Hamilton und Mercedes ist das besonders bitter.

Mit den Punkten von Hamilton hätten die Silberpfeile sich im Kampf um den zweiten Platz in der WM-Wertung ein kleines Polster vor Ferrari aufgebaut. So bleibt es weiterhin extrem eng. Großer Profiteur der Disqualifikation: Leclerc-Teamkollege Carlos Sainz, der damit auf Podium wanderte und das nächste Top-3-Ergebnis feiern darf.

Auch Logan Sargeant hat von dem Ausschluss der beiden Star-Piloten profitiert. Der US-Amerikaner hat damit bei seinem Heimrennen seinen ersten Formel-1-Punkt überhaupt geholt. Für Nico Hülkenberg reichte es jedoch auch nach zwei Qualifikationen nicht für die Top-Zehn. Der Deutsche kam als Elfter ins Ziel.

Fans nach FIA-Entscheidung außer sich

Die Regel ist eindeutig und schon in der Vergangenheit wurden Verstöße wie diese oft mit einem Renn-Ausschluss gewertet – so auch in diesem Fall. Dennoch wüteten die Formel-1-Fans im Nachgang über diese Entscheidung. Viele konnten nicht nachvollziehen, wie man so spät nach dem Rennen noch eine Untersuchung einleiten und das Ergebnis sich so noch ändern könne. Auch der Regelverstoß an sich wurde deutlich kritisiert.

Weitere News:

„So langsam wird es lächerlich, was die Strafen angeht“ schrieb ein F1-Fan in den sozialen Netzwerken. Ein anderer setzte gleich den Vergleich zu einer möglichen Strafe bei Max Verstappen und Sergio Perez: „Wäre es um Red Bull gegangen, hätte man von einer solcher Strafen nie was gehört.“ Weit nach Renn-Ende wurde es also noch einmal so richtig hitzig.