Formel 1: Fernando Alonso zieht Schlussstrich – diese Worte sind eindeutig

Nach einem furiosen Saisonstart hatte Aston Martin in den letzten Rennen vor der Sommerpause mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen. In der zweiten Hälfte des Formel-1-Jahres möchte das Team um Fernando Alonso wieder an die ersten Rennen anknüpfen.

Dafür wird der britische Rennstall zum Großen Preis der Niederlande direkt ein Update-Paket präsentieren, das den Boliden aerodynamischer und schneller machen soll. Doch auch mit diesem Update wird es für das Formel-1-Team enorm schwer, meint Alonso.

Formel 1: Zweite Saison-Hälfte wird „viel schwieriger“

Aston Martin hat vor der Sommerpause einiges an Schwung verloren. Das Team mit Alonso konnte zu Saisonbeginn sechs Podestplätze hintereinander einfahren. Den bislang letzten Top-3-Platz schaffte Alonso jedoch in Kanada, danach folgten eher durchwachsene Rennen.

Ob mit dem neuen Update ein weiteres Treppchen möglich ist? „Das hoffe ich doch“, betont Alonso in einer Medienrunde vor dem Rennen in Zandvoort. Er wäre aber „nicht enttäuscht“, wenn es für Aston Martin in den kommenden Grands Prix nicht für die Top drei reichen würde. Die Ausgangslage jetzt sei nämlich eine andere, die Situation „viel schwieriger“ als zu Saisonbeginn, fügte Alonso hinzu.

„Der Wettbewerb ist größer geworden, es kämpfen jetzt vier Teams um die Podestplätze. Alle liegen hinter Red Bull eng beisammen, es geht unheimlich eng zu rund um Mercedes, Ferrari, McLaren und Aston Martin. Es dürfte also schwierig werden, weitere sechs Podestplätze in der zweiten Saisonphase zu erzielen, aber ich wäre schon zufrieden mit zwei oder drei Podestplätzen“, so der 42-Jährige zu den Aussichten in der zweiten Saisonhälfte.

Hamilton bald vor Alonso in der Fahrer-WM?

Sein Team setze sich ohnehin keine derart konkreten Ziele. Es gehe Aston Martin darum, „in diesen Kampf involviert“ zu bleiben und weiterhin im vorderen Mittelfeld dabei zu sein, sagt Alonso. Er fügt hinzu: „Das Ziel für die zweite Saisonphase lautet, wieder etwas konkurrenzfähiger zu werden.“

Dazu gehört wohl auch, Mercedes-Pilot Lewis Hamilton in der Formel-1-Fahrerwertung auf Distanz zu halten. Aktuell liegen die beiden Ex-Teamkollegen nur um einen Punkt auseinander. Alonso rangiert derzeit auf Platz drei, Hamilton auf vier.

„Ich weiß es nicht. Es geht hoch und runter. Jede Woche sieht es anders aus. Wahrscheinlich verändert sich die Situation von Rennen zu Rennen. Es hängt auch von den Verbesserungen der einzelnen Teams ab“, antwortete er auf die Frage, ob er auch in den nächsten Wochen vor Hamilton bleiben würde.