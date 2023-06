Dass Helmut Marko gerne mal deutlicher wird und Klartext spricht, ist kein großes Geheimnis mehr. Der Red Bull-Boss ist für seine harte und klare Art bekannt und sorgt mit seinen Aussagen gerne mal für Diskussionen.

So ist es auch dieses Mal. Marko enthüllt pikante Details aus dem Red Bull-Lager und erklärt, dass vor der Saison einige Fehler gemacht wurden. Die Worte wird ein Formel-1-Pilot nicht wirklich gerne hören.

Formel 1: De Vries-Verpflichtung ein Fehler?

Nyck de Vries ist sicherlich derzeit wohl eine der meist diskutiertesten Personalien in der Formel 1. Der Niederländer konnte in seiner Debütsaison bisher noch nicht wirklich überzeugen. Vor wenigen Wochen stellten die AlphaTauri-Bosse ihm sogar ein Ultimatum. Auch über mögliche Nachfolger wurde bereits gesprochen. Auch beim letzten Rennen in Kanada landete der 28-Jährige am Ende des Feldes.

Nun äußert sich Red Bull-Boss Marko zu dem AlphaTauri-Piloten und lässt kein gutes Haar an ihm. Marko erklärte, dass die Verpflichtung von de Vries durchaus ein Fehler gewesen sein. Dazu verriet der Österreicher, dass Red Bull-Teamchef Christian Horner von Anfang an kein großer Fan des Niederländers gewesen sei.

„Ich widerspreche Christian nicht oft, aber manchmal sind wir uns doch nicht einer Meinung. Das letzte Mal, wo das der Fall, würde ich sagen, war Nyck de Vries“, so Marko. „Er war kein Fan von Nyck de Vries. Und im Moment sieht es so aus, als ob er Recht hatte“, fügte er hinzu. Heftige Worte von dem Funktionär. Somit gesteht sich Marko auch selbst einen Fehlgriff ein – er war es, der de Vries unbedingt bei AlphaTauri wollte.

Bekommt derzeit heftige Kritik von den Teambossen: AlphaTauri-Pilot Nyck de Vries. Foto: IMAGO/Nordphoto

F1-Aus nach nur einem Jahr?

Angesichts seiner Leistungen und dem fehlenden Rückhalt aus dem Team könnte die Reise in der Formel 1 schnell wieder vorbei sein. De Vries startete mit reichlich Vorschusslorbeeren. Marko war einer seiner größten Unterstützer. Doch auch er scheint langsam das Vertrauen und die Geduld zu verlieren. In den kommenden Wochen wird sich der Niederländer deutlich steigern müssen, wenn er seinen Platz auch in der kommenden Saison behalten möchte.

Weitere News:

Schafft de Vries es nicht, bessere Leistungen abzuliefern, droht ihm nach nur einem Jahr in der Königsklasse des Motorsports das Aus. So wird es durchaus spannend, wie der Formel-1-Neuling in den nächsten Rennen mit diesem Druck umgehen wird.