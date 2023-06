Formel 1: Wende bei F1-Star – hat ER seinen Rauswurf doch noch verhindert?

Der Abstecher der Formel 1 nach Europa ist vorerst beendet. Der große Preis von Barcelona war sicherlich nicht das spannendste oder aufregendste Rennen der Saison, für einen Formel-1-Piloten aber ein weiterer wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Schon am vergangenen Wochenende in Monaco konnte er mit seinem bislang besten Saisonergebnis überzeugen.

Der positive Trend setzte sich in Barcelona fort. Nyck de Vries konnte in Spanien zu Teilen an seine Leistung von Monaco anknüpfen. Nach einem schwachen Start in die Formel 1, infolgedessen sogar der vorzeitige Rauswurf drohte, überzeugte er mit dem zweiten guten Wochenende nacheinander.

Formel 1: „Was wir von ihm erwartet haben“

Die ersten Formel-1-Wochen von Nyck de Vries waren alles andere als einfach. Als Neuling fand er sich nur schwer in die Formel 1 rein. Die Leistungen waren schlichtweg zu wenig, die Performance nicht gut. In der Folge wurde ihm von den Teambossen ein Ultimatum gesetzt. Sogar ein möglicher Nachfolger wurde mehr oder weniger öffentlich bekannt gegeben.

Vor dem Großen Preis von Monaco war der Tenor bei Alpha Tauri: Abliefern oder fliegen. Knapp zwei Wochen später kann man sagen, dass ihm bislang ersteres gelungen ist. In Monaco überzeugte er nahezu das gesamte Wochenende und fuhr mit Platz 12 im Rennen sein bestes Saisonergebnis ein. Auch in Barcelona konnte er gute Leistungen zeigen. Zwar hieß es am Ende des Rennens nur Platz 14, doch über das gesamte Wochenende hinweg überwiegt das positive Gefühl.

++ Formel 1: Talent trumpft mächtig auf – neue Konkurrenz für Mick Schumacher ++

Nach dem Rennen in Barcelona bekam de Vries Sonderlob von den Rennstall-Bossen. Franz Tost attestiert ihm „eine sehr gute Performance“ in Barcelona. „Nyck hat auch in Monaco schon einen sehr guten Job gemacht, und er wird immer vertrauter mit dem Auto und dem Team“, so der Alpha Tauri-Teamchef weiter. Das sah auch Red Bull-Motorsportchef Dr. Helmut Marko so. „Das ist, was wir von ihm erwartet haben“, zeigte sich der 80-Jährige zufrieden.

Rauswurf abgewendet?

Nach dem Rennen in Spanien kann man definitiv sagen, dass Nyck de Vries langsam in Fahrt kommt. Der Trend zeigt nach oben, der Niederländer präsentiert sich besser und sicherer. Noch vor zwei Wochen hatte der Formel-1-Pilot einiges an Druck auf seinen Schultern. Er musste liefern und tat dies zu großen Teilen. Mit den Leistungen in Monaco und Barcelona verschaffte er sich etwas Luft und konnte das frühe Formel-1-Aus vorerst verhindern.

Weitere News:

Trotz der guten letzten Wochen gilt es nun, dies weiter zu bestätigen und sich kontinuierlich zu entwickeln. Dennoch hat de Vries es geschafft, dem Druck stand zu halten und zu liefern. Auf und abseits der Strecke macht der Niederländer derzeit einen besseren Eindruck als noch vor drei, vier Wochen. Mit den Leistungen der vergangenen zwei Wochen dürfte ein Fahrerwechsel bei Alpha Tauri vorerst kein Thema mehr sein.