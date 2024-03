Formel 1-Engagement nach DFB-Aus? Adidas vor Hammer-Deal

Das Adidas-Aus beim DFB hat hohe Wellen geschlagen. Der Deutsche Fußballbund hatte bekannt gegeben, dass die Adidas-Ära 2027 enden wird. Bei der Suche nach einem neuen starken Partner ist Adidas nun wohl in der Formel 1 fündig geworden.

Laut übereinstimmenden Medienberichte hat Adidas ein neues Zugpferd gefunden, ein Hammer-Deal steht bevor. Schon ab der kommenden Saison könnte Adidas in der Formel 1 einsteigen.

Formel 1: Adidas neuer Ausrüster bei Mercedes?

Wie unter anderem die „Daily Mail“ berichtet, geht das deutsche Unternehmen eine langjährige Partnerschaft in der Formel 1 ein. Demnach wird Adidas ab der Saison 2025 der offizielle Ausrüster von Mercedes sein und sowohl die Freizeitkleidung als auch die Rennanzüge des Teams herstellen.

Für die Silberpfeile soll der Deal vor allem finanziell sehr lukrativ sein. Dem Bericht zufolge erhofft sich Mercedes von dem Adidas-Engagement eine jährliche Zahlung in Höhe von rund zehn Millionen Euro. Damit bekäme man weitaus mehr, als die aktuellen Partner einbringen.

Derzeit arbeitet Mercedes mit Puma und Tommy Hilfiger zusammen, von denen das Team rund sechs Millionen Euro pro Jahr einstreichen soll. Wie lange dieser Vertrag noch läuft, ist jedoch nicht bekannt.

Adidas-Deal wegen Hamilton-Abgang?

Ein entscheidender Faktor für die Zusammenarbeit von Mercedes und Adidas dürfte der bevorstehende Abgang von Lewis Hamilton zu Ferrari sein. In den vergangenen Jahren brachte Hamilton gemeinsam mit Tommy Hilfiger seine eigene Kollektion raus. Dass die Trennung von Puma und Tommy Hilfiger nun in den gleichen Zeitraum wie die des Formel-1-Stars fällt, könnte durchaus in Verbindung stehen.

Fakt ist: Mit Mercedes hat Adidas einen starken Nachfolger für den DFB gefunden. Zudem bleibt Adidas bis 2027 noch an der Seite des DFB. Ab dem kommenden Jahr wird der deutsche Sportartikelhersteller also sowohl im Fußball als auch im Rennsport mit großen Deals tätig sein – mindestens für zwei Jahre.