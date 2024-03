Formel 1: Fahrer-Duo muss zittern – droht das Aus?

Sauber ist eines von mehreren Teams in der Formel 1, das noch keinen Fahrer für 2025 bestätigt hat. Die Verträge der aktuellen Piloten Valtteri Bottas und Guanyu Zhou laufen zum Jahresende aus. Ihre Zukunft ist noch unsicher.

Beide Fahrer hoffen auf einen langfristigen Vertrag bei Sauber. Grund dafür ist der Einstieg von Audi im Jahr 2026. Das macht den Rennstall zu einem der attraktivsten Projekte in der Formel 1.

Formel 1: Wie geht’s bei Sauber weiter?

Weder Valtteri Bottas noch Guanyu Zhou können sich sicher sein, was ihre Zukunft in der Formel 1 betrifft. Beide Fahrer haben nur noch einen Vertrag bis zum Ende des Jahres, für beide könnte es in diesem Jahr eng werden.

Der Einfluss auf die Fahrerentscheidung von Audi dürfte 2025 deutlich größer sein, schließlich übernimmt der deutsche Auto-Riese den Schweizer Rennstall im Jahr 2026 komplett. Die Vorbereitungen für den Einstieg in die Formel 1 laufen schon auf Hochtouren.

Bottas machte in der Vergangenheit keinen Hehl daraus, dass er gerne am Audi-Projekt beteiligt wäre. Intensive Vertragsgespräche gibt es aber noch nicht. „Es ist noch nichts Grundlegendes“, sagt er. „Wir haben erst zwei Rennen absolviert, und ich denke, wir brauchen noch ein paar mehr auf dem Buckel, und mit ein paar guten Ergebnissen wird der Ball hoffentlich etwas mehr rollen, aber gerade ist da noch nicht viel.“

Bottas rührt die Werbetrommel

Der Finne rührt aber schon mal die Werbetrommel. „Erfahrung ist in diesem Sport wichtig“, so Bottas. „Wenn sich die Regeln ändern, muss man auch sehr dynamisch sein, was die Richtung angeht, die man mit dem Auto einschlägt, und neue Ideen haben. Und je mehr Erfahrung man hat, desto besser kann man sich auf bestimmte Dinge einstellen. Ich hoffe also, dass das meine Stärke sein wird. Außerdem sollten sie [Audi] wissen, dass ich mit jedem, der mit mir zusammenarbeitet, ein guter Teamplayer bin.“

Bottas und sein Team haben die Situation auf dem Fahrermarkt im Blick. Er bevorzugt eine frühzeitige Entscheidung. Er weiß: „In der Formel 1 ist man immer in Gefahr, deshalb muss man versuchen, immer einen Schritt voraus zu sein.“ Gute Leistungen im Auto sollen dabei helfen.

Ans Aufhören denkt er noch lange nicht. „Ich möchte eigentlich keine konkrete Zahl nennen, wie viele Jahre ich noch habe, aber ich sehe das Ende noch nicht kommen. Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich viel zu geben und viel zu erreichen habe. Und jetzt ist meine Motivation, wieder näher an die Spitze zu kommen. Ich vermisse das Gefühl, an der Spitze zu kämpfen. Und zu Audi zu gehören, könnte eine großartige Gelegenheit für mich sein, das zu tun“, so Bottas.

Zhou kämpft um langfristigen Vertrag

Und wie siehts mit Teamkollege Zhou aus? Der muss in diesem Jahr ebenfalls zittern. Zuletzt bekam er dreimal nur einen Einjahresvertrag. Jetzt will er langfristig für Klarheit sorgen. „Es ist kein absolutes Muss, aber das wird für mich Priorität haben, einen längeren Vertrag zu bekommen. Das ist ganz sicher“, sagt Zhou.

Sein Manager arbeite im Hintergrund, führe Gespräche. Man müsse alle Optionen prüfen. Er betont: „ Ich wäre natürlich froh, hier zu bleiben, vor allem, wenn Audi kommt, aber ich bin auch offen für alle anderen Möglichkeiten, denn für mich geht es darum, zu sehen, was das Beste für meine Zukunft ist. Ich würde gerne einen längeren Vertrag haben. Ich denke, nach drei Jahren mit einem Einjahresvertrag wird es mir sehr helfen, mich mit dem Team zu arrangieren.“