Formel 1: Traum geplatzt! Youngsters müssen bitteren Rückschlag hinnehmen

In den vergangenen Wochen und Monaten wurde immer wieder Pläne entwickelt, um die Nachwuchsarbeit in der Formel 1 zu fördern. In der Zukunft sollen junge Piloten noch öfter die Chance bekommen, sich für einen möglichen Platz in der Königsklasse beweisen zu können.

Zuletzt war geplant, dass die Formel 1 bereits in diesem Jahr nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi an gleicher Stelle ein Sprintrennen für Rookies veranstalten könnte. So sollten sich auch die Nachwuchsfahrer aus den unteren Rennklassen ins Schaufenster stellen können. Doch dies wird entgegen aller Erwartung nicht zu Stande kommen.

Formel 1: Rookie-Sprint-Pläne vom Tisch

Vor allem die jungen Piloten haben sich über diese Neuerung natürlich enorm gefreut. Schließlich hätten sie sich auf der ganz großen Bühne zeigen können. Nun ist der Traum von einem Rookie-Sprint jedoch geplatzt. Das teilte die Formel-1-Kommission am Mittwoch (02. Oktober) mit.

„Obwohl das Konzept auf breite Zustimmung stieß, wurde beschlossen, dass die Veranstaltung aus zeitlichen und organisatorischen Gründen nicht im Jahr 2024 stattfinden wird“, heißt es in dem Statement der Kommission. Und doch gibt es auch gute Nachrichten für alle Fahrer, die für dieses Rennen infrage gekommen wären.

++ Formel 1: „Shitshow biblischen Ausmaßes“ – Günther Steiner teilt heftig aus ++

Denn der Plan soll nicht komplett verworfen worden sein. Die Diskussionen werden fortgesetzt, um ein mögliches Konzept und einen Plan für 2025 zu formulieren“, erklärte die Kommission. Im kommenden Jahr könnte ein solcher Rookie-Sprint also doch noch stattfinden.

Neues Reglement nimmt Formen an

Ein Jahr später wird es dann für die gesamte Formel 1 so richtig spannend. Denn ab 2026 greift ein komplett neues Reglement, von dem viele erwarten, dass es große Teile der Konkurrenzsituation „auf null setzt“. Wie die Kommission nun mitteilte, habe man auch die künftigen Regeln „signifikant“ überarbeitet.

Weitere News:

So heißt es unter anderem, dass „eine Reihe von Änderungen am technischen Reglement 2026 in den Bereichen Leistung, Aerodynamik und Sicherheit in die neueste Fassung des Reglements aufgenommen“ wurde. Auch Kleinigkeiten im sportlichen und finanziellen Bereich sollen beschlossen worden sein.