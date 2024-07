Formel 1 – Ungarn-GP im Live-Ticker: McLaren auf Triumphfahrt – nächste Enttäuschung für Verstappen?

In der Formel 1 steht das vorletzte Rennen vor der großen Sommerpause an. Die Königsklasse des Motorsports zu Gast in Ungarn am Hungaroring. Der Große Preis von Ungarn läutete den Endspurt bis zu Sommerpause ein.

Vor zwei Wochen konnte Lewis Hamilton den großen Preis von Großbritannien gewinnen. Der siebenfache Weltmeister feierte somit den Heimerfolg. Das Formel-1-Rennen in Silverstone war von enormer Spannung geprägt. Im Laufe des Grand Prix hatten gleich sechs Fahrer die Chance, den Sieg zu holen.

Formel 1 – Ungarn-Quali im Live-Ticker:

Diese Spannung erhoffen sich die Fans nun auch von dem Rennen in Ungarn. Kann Mercedes den nächsten Sieg einfahren? Schlägt Verstappen zurück? Und wie schneiden die Ferraris und der deutsche Pilot Nico Hülkenberg ab?

In unserem Live-Ticker zur Formel 1 halten wir dich das ganze Wochenende über den Großen Preis von Ungarn auf dem Laufenden. Viel Spaß!

Startaufstellung Ungarn-GP:

Norris Piastri Verstappen Sainz Hamilton Leclerc Alonso Stroll Ricciardo Tsunoda Hülkenberg Bottas Albon Sargeant Magnussen Perez Russell Zhou Ocon Gasly

Sonntag, 21. Juli, 9.10 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen, es ist Renntag in Ungarn! Nach einer überaus spannenden Qualifikation am gestrigen Tage verspricht der heutige Grand Prix eine Menge. Kann McLaren Weltmeister Verstappen auch im Rennen in Schach halten?

17.35 Uhr: Damit endet ein wilder Quali-Nachmittag in Ungarn. Morgen um 15 Uhr geht es dann mit dem Renne weiter. Wer holt sich den Sieg am Hungaroring? Bis dahin!

17.31 Uhr: Was ein unglaublich wilder Nachmittag in der Formel 1! Zwei heftige Unfälle samt roter Flaggen, ein intensiver Kampf um die Pole und am Ende lachen Norris und Co. Für Norris ist es die erste Pole seit Barcelona. Dort überholte Verstappen den Briten im Rennen noch und sicherte sich den Sieg. Das wird Norris morgen mit aller Kraft verhindern wollen.

17.25 Uhr: Damit feiert McLaren die erste Doppel-Pole seit 12 Jahren! 2012 holten Lewis Hamilton und Jenson Button in São Paulo die ersten beiden Startplätze. Es war das letzte Rennwochenende für Hamilton bei McLaren. Nun ist es Norris und Piastri gelungen – was ein Erfolg!

Q3/Ende: Und jetzt ist es doch amtlich! McLaren holt die Doppel-Pole – Norris gewinnt die Qualifikation, Piastri wird Zweiter. Verstappen wird Dritter, Sainz Vierter.

Q3: Und dann ist Verstappen wohl doch mit P3 zufrieden – der Weltmeister steigt aus seinem Auto und beendet somit die Session. Damit wird es wohl doch bei er Doppel-Pole von Papaya bleiben. Was eine Qualifikation in Ungarn!

Q3: Aufgrund es Unfalls von Tsunoda und er folgenden roten Flagge geht die Session doch weiter! Somit ist die Doppel-Pole für McLaren noch nicht amtlich – was eine Nervenschlacht nun. Knapp zwei Minuten sind noch auf der Uhr. Noch kann McLaren nicht feiern.

Q3: POLE FÜR NORRIS! McLaren holt sich die Doppel-Pole, Verstappen ist nur auf der Drei. Derweil crasht Racing Bulls-Pilot Yuki Tsunoda in den letzten Kurven und schlägt heftig ein – dem Japaner geht es gut, er meldet sich direkt per Boxenfunk. Was ein Glück für ihn, das sah schlimm aus.

Q3: Norris und Verstappen kämpfen um die Pole, die beiden fahren in ihrer eigenen Liga. Wer hat am Ende die Nase vorn? Derzeit führt Norris das Tableau an.

Q2/Ende: Großes Pech für Hülkenberg! Der deutsche Pilot verpasst das Q3 um zehn Tausendstel, Hamilton hingegen wird auf Platz zehn mächtig durchatmen. Auch Bottas, Albon, Sargeant und Magnussen sind raus. In Kürze geht es mit Q3 und der Kampf um die Pole weiter.

Q1/Ende: Was eine Überraschung, George Russell schafft es nicht in Q2, der Brite landet nur auf P17! Neben ihm fliegen auch Gasly, Ocon, Zhou und Perez raus. Ein herber Rückschlag für Russell und Mercedes. Auch bei Alpine dürfte die Stimmung schlecht sein. Perez kann nach dem Auftritt wohl so langsam seine Sachen aus dem Spind räumen.

Q1: Es geht weiter, noch knapp fünf Minuten. Wer schafft den Sprung in Q2. Perez hingegen hofft nun, dass er morgen wenigstens von Platz 15 starten kann.

Q1: Für den Mexikaner ist das natürlich ein enormer Rückschlag, ersetzt die nächste Quali in den Sand. Ist sein Platz bei Red Bull damit dahin?

Q1: ROTE FLAGGE! Sergio Perez verliert die Kontrolle über seinen Boliden und schlägt ein. Ist das bitter! Das Qualifying ist zunächst unterbrochen.

Q1: Hamilton fährt starke Runden, auch Sainz präsentiert sich sehr gut. Verstappen, Norris und Co. gehen noch nicht das ganz große Risiko. Für beide Sauber und beide Racing Bulls könnte es knapp werden. Noch knapp sieben Minuten auf der Uhr.

15.50 Uhr: Die Spannung steigt, in knapp zehn Minuten geht mit dem ersten Teil der Quali los. Gibt es gleich eine Überraschung?

14.25 Uhr: Derweil ist das dritte freie Training beendet. Bis dato ist eine McLaren-Show. Lando Norris und Oscar Piastri dominieren die Konkurrenz. Nach den jüngsten Eindrücken sieht es danach aus, dass die Pole nachher nur über McLaren führt.

14.15 Uhr: Noch knapp zwei Stunden bis zum Q1. Wo ihr das Qualifying live schauen könnt, erfahrt ihr hier.

13.30 Uhr: Das dritte freie Training läuft, die Teams machen die letzten Anpassungen vor dem Qualifying. Einige Rennställe haben Updates mit nach Ungarn gebracht. So zum Beispiel Verstappen. Wie wirkt sich das auf die Leistung des Autos aus?

12.25 Uhr: Im gestrigen zweiten freien Training ging es schon hoch her. Ferrari-Pilot Charles Leclerc musste das Training nach einem harten Einschlag nach nur acht Runden beenden. Der Monegasse hatte in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto verloren und schlug heftig ein.

Letztlich hatte Papaya-Pilot Lando Norris die Nase vorn. Der Brite fuhr die schnellste Runde vor Verstappen. Was diese wert ist, werden wir später sehen. Um 16 Uhr geht es los mit dem Qualifying. In Kürze startet zunächst das zweite freie Training.

11.37 Uhr: Fakt ist: Die Spitze der Formel 1 ist in den vergangenen Wochen enorm zusammengerückt. Von der Red-Bull-Dominanz der letzten Jahre ist nicht mehr viel zu sehen. McLaren und Mercedes sind auf Augenhöhe mit dem Weltmeisterteam und auch Ferrari möchte wieder ganz vorne angreifen.

10.02 Uhr: Werfen wir kurz noch einen Blick zurück: In Großbritannien feiert Lewis Hamilton das erste Mal seit fast drei Jahren wieder einen GP-Sieg. Der Brite gewann bei seinem Heimrennen und dürfte in der Folge mit einer Menge Selbstbewusstsein nach Ungarn gereist sein. Kann er Max Verstappen und Red Bull auch an diesem Wochenende ärgern?

Samstag, 20. Juli, 9.15 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen. Heute steht das Qualifying zum Großen Preis von Ungarn an. Wir verfolgen für dich die Formel 1 live und versorgen dich mit den neusten Informationen.