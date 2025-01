Formel 1: Titel-Ansage! Ferrari-Boss Vasseur möchte es wissen

So gut wie in der vergangenen Formel-1-Saison war die Scuderia Ferrari schon lange nicht mehr. Bis zum letzten Rennen hat das Traditionsteam aus Italien um die Konstrukteurs-WM gekämpft. Letztlich holte sich McLaren jedoch den Titel.

Dies dürfte Ferrari jedoch nur noch mehr angestachelt haben. Gemeinsam mit Lewis Hamilton möchte die Scuderia zurück auf den Formel-1-Thron. Frederic Vasseur ist sich sicher, dass es in der anstehenden Saison klappen wird.

Formel 1: Vasseur will mit Ferrari den Titel holen

14 Punkte trennten die Roten am Ende des Jahres von McLaren – denkbar knapp verpasste Ferrari also die WM. 2025 soll dies nun erstmals seit 2008 gelingen. Seit 17 Jahren wartet die Scuderia auf diesen Titel. Die Fahrer-WM gewann Kimi Räikkönen 2007 das letzte Mal.

Doch wie Vasseur nun erklärte, setzt Ferrari alles auf die kommende Saison. „Was wir nächstes Jahr tun müssen, um zu gewinnen? Da geht es nur um Details“, ist sich Teamchef Vasseur sicher. Der Trend geht aber in die richtige Richtung, wie der Franzose betont.

++ Formel 1: Horner spricht über Verstappen-Abgang – „Das ist unvermeidlich“ ++

„Wir stehen jetzt dort, wo wir stehen, weil wir gute Fortschritte erzielt haben und das in jedem einzelnen Bereich. Aber es fehlen uns immer noch 14 Punkte auf die Meisterschaft. 14 Punkte, das ist viel und gleichzeitig fast nichts. Es ist ein Ausfall, ein Renn-Zwischenfall, eine Strategie-Entscheidung“, so der Franzose.

Vasseur deutlich: „Dann ist das schwierig“

Vasseur blickte zudem noch einmal zurück und erklärte die Probleme, die 2024 den Formel-1-Titel gekostet haben. „In Kanada haben wir einen doppelten Nuller geschrieben und das mit einem Zuverlässigkeits-Problem bei Charles und einem Rennunfall bei Carlos“, erinnert sich Vasseur. „McLaren hatte so etwas nicht. Sie haben in allen Rennen Punkte geholt und wenn man sich in so einem harten Kampf mit vier Teams befindet, dann ist es sehr schwierig solch ein Ergebnis wieder auszugleichen“, erläuterte er.

Weitere News:

„Zuverlässigkeit ist der Schlüssel und wir wollen die Unfälle vermeiden, die wir hatten. Wir hatten zwar nur ein oder zwei Crashes, aber in so einer Meisterschaft ist das zu viel“, behauptete er. 2025 wollen und möchten sie dies verhindern und endlich wieder Weltmeister werden.