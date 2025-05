Formel 1 verkündet Mega-Deal! Fans machen große Augen

Die Formel 1 profitiert in dieser Saison endlich wieder von einem spannenden Kampf um die Fahrerwertung. Zusätzlich scheint sich das globale Interesse an der Königsklasse des Rennsports auch auf die Vermarktung auszuzahlen. So hat sie Formel 1 eine bedeutende Partnerschaft verkündet:

PepsiCo wird bis mindestens 2030 offizieller Sponsor. Dies teilte die Rennserie am Dienstagmorgen mit. Die Kooperation umfasst mehrere Jahre und bringt PepsiCo mit verschiedenen Produktmarken in den Motorsport. Bereits ab der kommenden Saison wird der US-Konzern an jedem Rennwochenende präsent sein und sorgt damit für unangenehme Konkurrenz.

Neuer Energy-Drink bei der Formel 1

Denn zudem plant das Unternehmen PepsiCo eine eigene Marketingaktionen im Rahmen der Rennserie. Von besonderem Interesse ist der Deal für „Sting Energy“. Der Energydrink wird zum offiziellen Getränk der Formel 1 erklärt.

Klare Konkurrenz für Red Bull, einen dominanten Akteur in der Formel 1? Schließlich besitzt der österreichische Getränkehersteller unter anderem zwei Formel-1-Teams und engagiert sich stark in der Rennsportübertragung.

Des weiteren umfasst die Partnerschaft auch die Sportgetränkemarke Gatorade und die Snackmarke Doritos. Gatorade wird offizieller Partner der Sprint-Rennen, während Doritos als offizieller Knabber-Partner auftritt. Euphorie über die Kooperation herrscht dahingehend auf beiden Seiten.

„Glänzende Verbindung aus Tradition und Innovation“

Stefano Domenicali, F1-Geschäftsführer, äußerte sich begeistert über die Kooperation. „Es ist eine glänzende Verbindung aus Tradition und Innovation“, erklärte der Italiener in der Pressemitteilung. Klingt wie der Beginn einer langen Freundschaft.

Schließlich sieht auch PepsiCo die Formel 1 als ideale Plattform. Beide Marken teilen eine „gemeinsame Leidenschaft für außergewöhnliche Fanerlebnisse“. Die Rennserie profitiert nun von PepsiCos globaler Reichweite und der Bindung der Marke zu ihrer Community.

