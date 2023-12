Paukenschlag in der Formel 1! Rennstall macht es offiziell

Auch in der Winterpause sorgt die Formel 1 weiterhin für Schlagzeilen! Neben zahlreichen Fahrer-Gerüchten gibt es auch offizielle Verkündungen. Alpine hatte beispielsweise erst vor Kurzem die Entscheidung eines Top-Talents mitgeteilt (hier mehr dazu).

Nun gibt es einen Paukenschlag beim Formel-1-Team! Wie Alpine bekannt gegeben hat, endet die Zusammenarbeit zwischen Davide Brivio und dem französischen Rennstall am 31. Dezember 2023.

Formel 1: Alpine-Paukenschlag verkündet

Erst zu Jahresbeginn 2021 kam Davide Brivio als strahlender Moto-GP-Weltmeister-Macher zu Alpine in die Formel 1. Beim französischen Team kümmerte sich der Italiener als Renndirektor zunächst nur um das Formel-1-Team, später kam auch noch das Alpine-Nachwuchsprogramm dazu.

Seit Dienstag (12. Dezember) steht aber fest, dass sich die Wege trennen werden, obwohl er erst im November beteuerte, sein Vertrag mit den Franzosen laufe bis ins Jahr 2024 hinein. „Es war ein stolzes Kapitel in meiner Motorsportkarriere, mit Alpine in der Formel 1 anzutreten“, so Brivio. „Ich möchte mich bei Alpine für die Möglichkeit bedanken, die Formel 1 zu erleben. Das war mein Wunsch.“

Der Italiener weiter: „Auch möchte ich mich für die Chance bedanken, etwas von meiner Erfahrung im Motorsport an die jungen Fahrer in der Alpine-Akademie weiterzugeben. Ich wünsche dem Team und der Akademie alles Gute für die Zukunft und bin mir sicher, dass wir viele junge Fahrer sehen werden, die in ihrer Karriere fantastische Dinge erreichen werden.“

Brivio verlässt Alpine

Zudem bedankt sich Brivio auch für die einvernehmliche Trennung beim Formel-1-Team. „Ich bin Alpine dankbar, dass man meinem Wunsch nachgekommen ist, andere Möglichkeiten wahrzunehmen, die sich in der Zukunft ergeben könnten und von denen ich hoffe, dass sie es auch werden“, so der 59-Jährige.

Auch Alpine-Motorsportchef Bruno Famin kommt zu Wort und findet ebenfalls einige lobende Worte für Brivio: „Zunächst möchten wir Davide für seine harte Arbeit und sein Engagement in den zurückliegenden drei Saisons danken. Seine Erfahrung im Motorsport war äußerst wertvoll, vor allem bei der Entwicklung und Weiterentwicklung der Alpine-Akademie.“

Unklar ist, wohin es Brivio nun hinziehen wird. Es wird bereits über eine Rückkehr in die MotoGP spekuliert. Neben Honda, wo der Italiener lange unter Vertrag stand, gibt es noch einige andere Optionen.