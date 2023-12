Formel-1-Team macht es offiziell – Entscheidung über Talent gefallen

Zwar ist die Formel-1-Saison 2023 schon seit Kurzem beendet, dennoch werden weiterhin zahlreiche Entscheidungen der Teams verkündet. So etwa auch beim französischen Rennstall Alpine.

Denn die Formel-1-Teams kämpfen neben wichtigen Weltmeisterschaftspunkten und Titeln abseits der Strecke auch um die größten Nachwuchstalente. Schließlich planen die Rennställe auch für die Zukunft. Alpine hat jetzt verkündet, dass die Entscheidung über die Zukunft eines Top-Talents gefallen sei.

Formel 1: Alpine macht es offiziell

Mit den beiden Formel-1-Piloten Pierre Gasly und Esteban Ocon ist Alpine bereits gut aufgestellt, stellt aber auch gleichzeitig die Weichen für die Zukunft. Wie das französische Team bekannt gegeben hat, wird Abbi Pulling in 2024 als Academy-Pilotin gefördert.

„Wir freuen uns, Abbi als unsere Fahrerin im BWT Alpine F1 Team für die F1-Academy-Saison 2024 bekannt zu geben. Dies wird ihre dritte Saison als Mitglied der Racing-Familie von Alpine als Academy-Fahrerin sein. Sie hat im Laufe ihrer Zeit im Team große Fortschritte gemacht, sowohl auf als auch neben der Strecke“, sagt Interims-Sportdirektor Julian Rouse.

Die junge Fahrerin sei „ein fantastisches Beispiel dafür, wie das Academy-Programm die Entwicklung unserer Fahrer fördert und sie bei der Entwicklung ihrer Karriere unterstützt, sowohl als Fahrer als auch als Mensch“. Pulling soll in der zweiten Saison in Folge für das Team Rodin Carlin in der Rennserie der F1-Academy teilnehmen. Die 20-Jährige wird dabei durchgehend vom Academy-Programm und dem F1-Team unterstützt.

„Es ist großartig“

Pulling erklärte, dass sie „sehr dankbar“ und „geehrt“ sei, auch weiterhin bei Alpine Erfahrungen sammeln zu dürfen. „Es ist großartig, Teil der Racing-Familie von Alpine zu sein und solch einen unglaublichen Zugang und Unterstützung von einem Formel-1-Team zu erhalten“, so Pulling, die in ihrer ersten Saison in der F1-Academy gleich sieben Podiumsplätze eingefahren hat. In der Gesamtwertung wurde sie Fünfte.

