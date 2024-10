Formel 1: Knallharte WM-Ansage – DIESES Team möchte es jetzt richtig wissen

Honda wird ab 2026 in die Formel 1 zurückkehren und an der Seite von Aston Martin arbeiten. Der japanische Automobilhersteller hat eine große Historie in der Königsklasse des Motorsports – nicht zuletzt mit Red Bull war Honda Racing hocherfolgreich.

Ab 2026 wird man also als Partner von Aston Martin zurückkehren. Das Ziel dieser Zusammenarbeit ist bereits jetzt klar: Beide Parteien möchten nach ganz oben. Eine Formel-1-Ikone soll dabei helfen.

Formel 1: Honda möchte Aston Martin an der Spitze sehen

Honda Racing hat kürzlich eine „technische Kooperationsvereinbarung“ mit Aston Martin, Aramco (verantwortlich für die Kraftstoffentwicklung) und Valvoline (verantwortlich für die Entwicklung von Schmierstoffen) geschlossen. Somit wird Honda die Zukunft des britischen Rennstalls aktiv mitgestalten.

Diese soll von Erfolg geprägt sein. Daher hat sich Aston Martin die Dienste eines absoluten Experten gesichert: Design-Guru Adrian Newey wird ab dem kommenden Jahr für Aston Martin arbeiten. Honda-Chef Koji Watanabe kennt den Top-Ingenieur bereits aus gemeinsamen Jahren bei Red Bull.

Honda liefert derzeit über Honda Racing noch Power-Units an Red Bull und hat dort bereits mit Newey zusammengearbeitet. Diese wird also in Zukunft mit Aston Martin fortgesetzt. Watanabe betont, dass Neweys Beteiligung einhergehend mit der Festigung der Teamstruktur ein großer Gewinn für Honda sei.

Wird Newey zum X-Faktor?

„Es ist erfreulich zu sehen, dass Aston Martin stetige Schritte unternimmt, um seine Wettbewerbsfähigkeit als Team zu stärken. Wir sind sehr ermutigt, dass sie ihre Führungsstruktur, einschließlich der Beteiligung von Newey, gefestigt haben. Ich habe bereits mit Newey zusammengearbeitet, und er hat eine unglaubliche Leidenschaft dafür, schnelle Autos zu bauen“, erklärte Watanabe über die Formel-1-Ikone.

„Da Newey jetzt bei Aston Martin ist, erwarte ich ähnliche Herausforderungen, aber ich hoffe, dass dies dazu führen wird, dass das Aston-Martin-Honda-Team das beste der Welt wird“, machte der Japaner deutlich – das ist mal eine klare Marschrichtung!