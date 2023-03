Formel 1: Irre Szenen auf dem Asphalt! Fans können nicht glauben, was sie sehen – „Ist doch ein Witz“

Was für ein Auftakt in das neue Formel-1-Jahr. An der Spitze cruist Max Verstappen zwar mal wieder locker dem Sieg entgegen, doch hinter ihm spielt sich jede Menge Drama ab. Fernando Alonso auf dem Podium, Probleme bei Ferrari, Desaster für McLaren – dieses Rennen hatte alles.

Und dann waren da noch wilde Szenen um Alpine-Pilot Esteban Ocon. Der Franzose geriet bei ersten Rennen der Formel 1 in einen wahren Strafenhagel. Dieser ließ die Fans vor den TV-Geräten fassungslos zurück.

Formel 1: Pleiten, Pech und Pannen

Anders als mit einem Fiasko lässt sich wohl kaum beschreiben, was am Sonntagabend (5. März) in Bahrain mit Ocon passierte. Gleich drei Zeitstrafen brummte ihm die FIA auf. Doch eine war kurioser als die andere.

Für die erste war er selbst verantwortlich. In der Startaufstellung stand der Alpine-Fahrer nicht korrekt in seiner Box – dafür gibt es laut Formel-1-Reglement eine 5-Sekunden-Strafe. Diese hätte Ocon eigentlich beim Boxenstopp abstottern müssen. Doch als er reinkam, verpennten die Mechaniker die Strafe – was dieses Mal zehn Sekunden als Bestrafung nach sich zog. Zu allem Überfluss gab es wenig später erneut fünf Sekunden extra, weil Ocon zu schnell durch die Boxengasse rauschte.

Desaströses Ende

Zu allem Überfluss hinkte Alpine schon während des Rennens seinen Erwartungen hinterher. Ocon fuhr am Ende des Feldes herum, die Strafen halfen da natürlich nicht. Letztlich hatte das Formel-1-Team mit seinem Fahrer ein Einsehen: Nach 41 Runden durfte dieser den Wagen abstellen und verschwand entnervt in der Hospitality.

Alpine versuchte das Geschehen herunterzuspielen. Teamchef Otmar Szafnauer sprach von „operativen Fehlern“ durch die „es etwas außer Kontrolle“ geraten sei. Die Hoffnung ist groß, dass man für den Rest der Saison daraus lernt.

Formel 1: Fans amüsieren sich köstlich

Doch wer den Straf-Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Naturgemäß waren die Fehlerpannen eines der Gesprächsthemen unter den Zuschauern. Auf Twitter teilten sie ihre ungläubigen Reaktionen:

„Ocon war höchst unterhaltsam hahahaha.“

„Der VfB Stuttgart unter den Formel-1-Fahrern.“

„Ocon wollte mal alle Strafen austesten, die man sich so einfangen kann.“

„Ich komme nicht mehr mit. Hat der jetzt noch eine Strafe bekommen?“

„Wie viele Zeitstrafen sind in kurzer Renndistanz möglich? Ocon: ja!

„Ocon, verlass die F1, das ist doch ein Witz.“

Halbwegs Schadensbegrenzung für das Team betrieb Pierre Gasly, der vom letzte Platz noch in die Punkte raste. Trotzdem hatte sich Alpine den Auftakt anders vorgestellt.

