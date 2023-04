Formel 1: Der Nächste! Jetzt entbrennt ein Vierkampf für die Motorsport-Königsklasse

In der Formel 1 fahren derzeit zehn Teams um die Fahrer- und Konstrukteurstitel. Dass die Motorsport-Königsklasse offen für weitere Rennställe ist, ist längst bekannt.

Neben Andretti-Cadillac, dem Panthera Team Asia und dem Formula-Equal-Projekt des ehemaligen Rennstallgründer Craig Pollock gibt es jetzt den nächsten Interessenten, der gerne in die Formel 1 einsteigen möchte.

Formel 1: Nächster Einstieg?

So berichtet das Online-Portal „Racingnews365“, dass es sich dabei um Hitech GP handelt. Bei der FIA sollen bereits die nötigen Dokumente eingegangen sein. Dem Bericht nach sollen rund 60 Personen in die Pläne von Hitech involviert sein. Das Einstiegsprojekt heißt „H26“. In Silverstone sollen auch bereits erste Schritte dafür getan worden sein.

Für 2026 plant das Unternehmen den Einstieg in die Motorsport-Königsklasse. An der Spitze des Projektes steht dabei der ehemalige Ferrari-Ingenieur Dave Greenwood, der zuletzt als Technischer Direktor von zwei WEC-Teams erste Erfahrungen im Management-Bereich sammelte.

Partnerschaft mit Mercedes in Planung

Für den Einstieg in die Formel 1 gibt es auch Pläne mit Mercedes. Derzeit beliefert das Werksteam des deutschen Automobilherstellers mit Aston Martin, Williams und McLaren insgesamt drei Rennställe. Doch bis 2026 kann sich alles noch ändern.

So soll sich nämlich das Verhältnis zwischen Mercedes-Teamchef Toto Wolff und Lawrence Stroll, dem Eigentümer von Aston Martin, verschlechtert haben. Aston Martin schaut sich bereits nach Alternativen um. Damit könnte Hitech das aufstrebende Aston Martin als Mercedes‘ B-Team ersetzen. Derzeit ist es noch unklar, wie das Projekt finanziert wird.

In den kommenden Monaten soll aber schon eine Entscheidung bezüglich Andretti fallen. F1-Präsident Mohammed Ben Sulayem sagte Anfang Februar, dass das Maximum bei bis zu zwölf Teams liege. Bald wird sich also zeigen, ob Andretti mit seinem Team in die Motorsport-Königsklasse einsteigen wird.