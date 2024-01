Formel 1: Dr. Helmut Marko macht Druck – Red-Bull-Fahrer müssen zittern

Obwohl Red Bull 2023 der absolute Dominator in der Formel 1 war, gab es bei keinem Team so viele Diskussionen um die Fahrerkonstellation wie bei dem Brauserennstall. Sergio Perez konnte die Ansprüche des Teams häufig nicht erfüllen.

Am Ende rettete sich Sergio Perez in die nächste Saison, wird auch 2024 für Red Bull an den Start gehen. Ob das aber auch das ganze Jahr so bleibt, ist fraglich. Doch nicht nur Sergio Perez muss um seinen Job zittern.

Formel 1: Warnung von Marko! Red-Bull-Fahrer müssen zittern

„Stand jetzt wird er seinen Vertrag bis Ende 2024 erfüllen, dann sehen wir weiter“, sagte Dr. Helmut Marko jetzt im „Oe24“-Interview. Sicher hat Sergio Perez sein Cockpit trotz Vertrag bis 2024 keinesfalls. Red Bull ist dafür bekannt, auch mal mitten in der Saison die Fahrer zu wechseln. Erst in der letzten Saison musste Nyck de Vries bei Schwesterteam nach nur einem halben Jahr gehen. Ersatzfahrer Daniel Ricciardo bekam seinen Job.

2024 geht Red Bull mit Weltmeister Max Verstappen und Sergio Perez an den Start. AlphaTauri setzt 2024 auf Yuki Tsunoda und Daniel Ricciardo. Während Weltmeister Verstappen völlig unangefochten ist, müssen alle drei anderen zittern.

Lawson scharrt schon mit den Hufen

Liam Lawson sitzt den Red-Bull-Piloten im Nacken. Der Neuseeländer überzeugte auf ganzer Linie, als er für den verletzten Ricciardo im Cockpit saß. Der Plan für den 21-Jährigen steht: 2025 soll er ein Cockpit bekommen. Und das ist noch nicht alles. „Davor sollte er zumindest noch ein paar Rennen fahren, damit man sieht, wo sein Potenzial wirklich liegt“, kündigt Red-Bull-Motorsportchef an.

Heißt im Klartext: Perez, Tsunoda oder Ricciardo müssen bei dem ein oder anderen Rennen wohl für Lawson weichen. Denkbar ist auch, dass Ricciardo im Laufe der Saison Perez ersetzt und Lawson dafür vorzeitig in den AlphaTauri aufrückt.