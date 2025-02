Formel 1: ER feiert sein F1-Debüt – und kaum einer hat’s bemerkt

Bei Ferrari schaut in diesen Tagen alles auf Lewis Hamilton. Der Brite überstrahlt bei der Scuderia alles, sein erster Test wurde ganz genau unter die Lupe genommen. Was dabei völlig unterging: Ein Juniorfahrer hat sein Formel-1-Debüt gefeiert.

Ferrari-Junior Dino Beganovic saß zum ersten Mal am Steuer eines Formel-1-Wagens. Beim Test in Barcelona drehte er seine ersten Kilometer im SF-23. Er ist in der Reihenfolge der Nachwuchsfahrer bei der Scuderia an Spitze gerückt.

Formel 1: Beganovic feiert sein Debüt

Zwei Tage lang testeten Lewis Hamilton und Charles Leclerc den SF-23 auf dem Circuit de Catalunya. An Tag drei durften zwei andere Fahrer sich hinters Steuer setzen: Ersatzfahrer Antonio Giovinazzi und Nachwuchspilot Dino Beganovic.

+++ Formel 1: Ferrari lüftet Hamilton-Geheimnis – jetzt ist es offiziell +++

Für Beganovic waren es seine ersten Kilometer in einem Formel-1-Wagen. Der 21-Jährige ist schon seit 2020 ein Teil der Ferrari Driver Academy. In den vergangenen zwei Saisons fuhr er in der Formel 3 und belegte dort jeweils den sechsten Platz in der Fahrerwertung.

+++ Formel 1: Von Sauber zu McLaren – Team macht Wechsel offiziell +++

Zum Ende der Saison 2024 feierte Beganovic sein Debüt in der Formel 2. Für DAMS fuhr er in vier Rennen gleich drei Mal in die Punkte und wusste sofort zu überzeugen. 2025 hat er einen festen Platz bei F2-Team Hitech.

Das könnte dich auch interessieren:

Beganovic ist jetzt Ferraris aussichtsreicher Junior

Bei Ferrari ist der Schwede in der Rangfolge in diesem Jahr aufgestiegen. Nach dem Oliver Bearman einen Sitz bei Haas in der Formel 1 ergattern konnte, ist er nun der Dienstälteste in der Ferrari Driver Academy. Ihm dürften damit auch die Einsätze im Freitagstraining und der Young Drivers Test in Abu Dhabi zustehen. Und auch weitere Testfahrten mit älteren Formel-1-Autos dürften geplant sein.