Formel 1: Experte mit düsterer Deutschland-Prognose – „Das ist eine Katastrophe“

Zahlreiche Deutschland-Rennen, viele Piloten: Was vor mehreren Jahren in der Formel 1 normal war, ist mittlerweile eine Rarität. Mit Nico Hülkenberg fährt lediglich ein deutscher Fahrer in der Motorsport-Königsklasse. Mick Schumacher ist Ersatzpilot bei Mercedes.

Geht es nach dem ehemaligen Formel-1-Star Ralf Schumacher, ist die Zukunft in Sachen Motorsport in Deutschland mehr als nur düster.

Formel 1: Experte mit düsterer Deutschland-Prognose

Weder auf dem Hockenheimring noch auf dem Nürburgring wird in dieser Formel-1-Saison ein Rennen ausgetragen. Wann es endlich wieder einen Deutschland-GP geben wird, steht in den Sternen. Aber noch schlimmer sei laut Sky-Experte Ralf Schumacher die Zukunft des deutschen Motorsports.

„Das ist eine Katastrophe“, sagte der ehemalige F1-Pilot im Rahmen der Vorstellung seiner neuen Kosmetik-Linie in München gegenüber „Motorsport-Magazin“ und holte zum Rundumschlag aus: „Wir haben uns motorsportlich für die Welt abgeschafft. Und das mit offenen Augen.“

Der Onkel von Mick Schumacher habe in der Vergangenheit „mehrfach darauf hingewiesen, aber offensichtlich war das nicht gewünscht“. Aus seiner Sicht ist vor allem der Verkauf der Formel 3 ein großes Problem, die „das Tor zur Formel 1 und als Rahmenprogramm der DTM ein Mittelpunkt des deutschen Motorsports ist – auch für internationale Fahrer. Jetzt ist Deutschland austauschbar geworden“, so der 47-Jährige: „Warum sollte man hier noch Motorsport machen? Ganz im Gegenteil: In Italien findet der Kart- und Formel-4-Sport statt.“

Formel-Sport habe sich für Deutschland erledigt

Und seine Prognose ist mehr als nur düster. Denn Schumacher sieht keine Besserung für die Zukunft. Im Gegenteil: Der sechsfache Formel-1-Sieger betont: „Für mich ist der Zug ‚Formel-Nachwuchs‘ abgefahren.“ Der Formel-Sport habe sich in Deutschland für die nächsten Jahre „erledigt“. Wenn es nach Schumacher geht, müsse ein junger Pilot, der im Kart-Sport anfangen will, nach Italien gehen. „Und wenn er einmal dort ist, bleibt er in Italien.“

Abschließend legte der Sky-Experte noch einen drauf. „Wir haben keine Formel-1-Rennen mehr und mit Mercedes nur einen deutschen Hersteller, wenngleich mit Audi ein zweiter hinzukommen wird. Mercedes greift die Leute unabhängig davon ab, wo sie herkommen, was auch richtig ist. Aber Mercedes betreibt keine Nachwuchsförderung im klassischen Sinne.“

