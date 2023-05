Formel 1: Mick Schumacher schaut genau hin! Nächstes Fahrer-Beben kündigt sich an

Red Bull ganz vorne, Team-Zoff, Mick Schumacher als Ersatzkandidat für angezählte Fahrer – manches ist in der Formel 1 sicher. Besonders bei letzterem Punkt nahmen die Gerüchte früh in der Saison Fahrt auf. Gleich zwei Fahrer stehen schon in der Kritik.

Nach Nyck de Vries im Alpha Tauri steht jetzt auch der nächste Rookie in der Kritik. Dessen Formel-1-Debüt verlief äußerst wackelig. Jetzt ist er zu besseren Leistungen gezwungen – sonst sieht es düster aus.

Formel 1: Williams in Gefahr

Wie hart das Motorsport-Geschäft sein kann, erfährt dieser Tage neben de Vries auch Logan Sargeant von Williams. Noch vor einigen Monaten waren beide die gefeierten Rookie-Hoffnungen, jetzt stehen sie nach nur vier Rennen in der Kritik.

++ Nach Imola-Absage – Fahrer berichtet von erschreckenden Zuständen – „Notunterkunft“ ++

Die Statistiken sind für beide vernichtend. Weder de Vries noch Sargeant holten bisher einen Punkt, im Duell mit den jeweiligen Teamkollegen sind sie klar abgeschlagen. Im Falle des Williams-Piloten kommen auch noch Unfälle dazu. Nach nur wenigen Monaten in der Formel 1 wackelt er gehörig.

Sargeant kann nicht überzeugen

Dass Williams wahrlich keine Rakete an Auto entwickelt hat, ist klar. Dennoch hätte man sich vom US-Amerikaner mehr erhofft. „Er muss damit anfangen, die Dinge zu kontrollieren und sauber abzuliefern“, forderte daher Teamchef James Vowles in aller Deutlichkeit.

Zuletzt galten für Sargeant noch mildernde Umstände, war er doch bisher nur auf Strecken unterwegs, die er noch nicht kannte. Damit ist es mit dem Beginn der Europa-Saison allerdings vorbei. Die Kurse in Monaco und Barcelona kennt der 22-Jährige aus F2-Zeiten.

Formel 1: Schumacher als Ersatz?

Sollte er dort allerdings auch keine Punkte holen, dürften es für Sargeant schon bald eng werden. Bekommt dann Mick Schumacher eine Chance? Der Deutsche sitzt bei Mercedes aktuell auf der Ersatzbank, will allerdings wieder Stammfahrer werden.

Weitere Nachrichten für dich:

Dafür kämpft auch sein Boss Toto Wolff. Der pflegt zu Williams, Kundenteam von Mercedes, enge Kontakte. Das könnte sich für die deutsche Formel-1-Hoffnung noch auszahlen.