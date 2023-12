Formel 1: Jetzt ist es offiziell! Große Ehre für Red-Bull-Chef

Die Neujahrsliste des Vereinigten Königreichs hat für zwei bedeutende Persönlichkeiten der Formel-1-Welt Ehren verliehen. Ron Dennis, der langjährige Teamchef von McLaren, wurde zum Knight Commander ernannt und darf sich nun „Sir Ron Dennis“ nennen. Christian Horner, der aktuelle Teamchef von Red Bull, erhielt die Auszeichnung als Commander of the British Empire (CBE).

Ron Dennis, der bereits als Commander of the British Empire (CBE) ausgezeichnet war, rückt nun eine Stufe höher, während Christian Horner seit 2013 als Officer of the British Empire (OBE) gewürdigt und nun zum CBE aufrückt.

Formel 1: Große Ehre für Horner

Horner hat Red Bull zu einem absoluten Spitzenteam in der Formel 1 geformt und bislang sieben WM-Titel und sechs Konstrukteurstitel eingefahren. „Es ist ein großes Privileg, ein so phänomenales Team zu leiten […]“, äußerte er seine Dankbarkeit und fühlte sich „dankbar“ und „enorm geehrt“ für die Anerkennung.

Red Bull setzte 2023 mit 21 von 22 gewonnenen Grands Prix neue Maßstäbe, übertraf damit den alten Rekord von Dennis‘ McLaren-Team. Max Verstappen krönte sich erneut zum Weltmeister, während das Team die Konstrukteurswertung dominieren konnte und Sergio Perez den zweiten Gesamtstand erreichte. Trotz dieser beeindruckenden Errungenschaften bezweifelte Horner, dass es zu einer Wiederholung der Rekorde kommen würde: „Ich glaube nicht, dass wir eine Wiederholung davon erleben werden. Sicher nicht zu unseren Lebzeiten.“

Abschließend betonte Horner nochmals die Bedeutung des Erfolges in der Saison 2023: „Was wir dieses Jahr erreicht haben, mit einem so dominanten Auto wie dem RB19“, sei etwas wirklich Herausragendes gewesen. Für seine Leistung bei Red Bull wurde er nun von König Charles befördert.

Ron Dennis hat McLaren zu zahlreichen Siegen geführt, und Christian Horner hat seit seiner Übernahme von Red Bull in 2005 bedeutenden Einfluss auf die Erfolgsgeschichte des Teams ausgeübt. Die Auszeichnungen sind Teil der britischen Ehrensysteme, wie zum Beispiel das ‚Order of the British Empire‘, und ehren jährlich Personen, die außerordentliche Beiträge in verschiedenen Feldern geleistet haben, darunter auch Sport.

