Formel 1: Chaos nach Saudi-Arabien-GP – FIA kündigt DIESEN Schritt an

Am vergangenen Wochenende (19. März) wurde das zweite Rennen der diesjährigen Formel-1-Saison in Saudi-Arabien ausgetragen. Am Ende war allerdings weniger die spektakuläre Aufholjagd von Max Verstappen das Thema des Rennens, sondern der Wirrwarr rund um die Platzierung von Fernando Alonso in seinem Aston Martin.

Um diesem in Zukunft in der Formel 1 zu entgehen hat die FIA nun eine Untersuchung sowie eine Aufklärung des Falls angekündigt.

Formel 1: FIA kündigt Aufarbeitung an

Nach dem Chaos und den Diskussionen rund um einen vermeintlichen Regelverstoß von Fernando Alonso beim Großen Preis von Saudi-Arabien hat die FIA nun eine Aufklärung und Aufarbeitung der Vorfälle angekündigt. Das Thema soll demnach am Donnerstag (23. März) in der nächsten Sitzung des beratenden Sportausschusses diskutiert werden.

Dabei sollen Unklarheiten für künftige Veranstaltungen beseitigt werden. Ein Sprecher des Automobil-Weltverbandes bezeichnete die Aufklärung bei „Sky“ als eine „offene Herangehensweise an die Überprüfung und Verbesserung der Prozesse“.

Formel 1: Was ist passiert?

Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso hat nach dem Rennen in Saudi-Arabien eine Zeitstrafe von zehn Sekunden erhalten, da ein Mechaniker des Teams während des laufenden Rennens vor dem Absitzen einer Fünf-Sekunden-Strafe in der Boxengasse den Wagen mit der Startnummer 14 berührt hatte. Durch die verhängte Strafe fiel der Spanier auf den vierten Platz, wodurch Mercedes-Pilot George Russel auf den dritten Platz sprang.

Nachdem die Strafe bekannt wurde, legte Aston Martin Protest ein – mit Erfolg. Bei diesem hat der Rennstall Beweise vorgelegt, die gegen eine Strafe für ihren Piloten gesprochen haben sollen. „Die Entscheidung der Sportkommissare, den Wettbewerber anzuhören und ihm das Recht auf Überprüfung zu gewähren, war das Ergebnis neuer Beweise bezüglich der Definition von ‚Arbeiten am Auto’“, heißt es demnach. Die „widersprüchliche Präzedenzfälle“ wurden „durch diesen speziellen Umstand deutlich“.