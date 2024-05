Formel 1: Irre Wende? Sainz weist Wechsel-Gerüchte klipp und klar ab – „Stimmt nicht“

Ja, was denn nun? Die Spekulationen um Carlos Sainz und seine Zukunft reißen einfach nicht ab. Seit der Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari offiziell ist, schaut alles auf den Spanier. Seine Zukunftsentscheidung ist maßgeblich für die Dynamik des Fahrermarktes.

Seit jeher galt Audi als eines der Favoriten-Teams für Carlos Sainz. Ab 2026 übernimmt der deutsche Autohersteller Sauber und geht dann als Werksteam an den Start. Zuletzt hieß es aus den Tiefen der Formel 1 aber, dass Sainz Audi abgesagt habe. Dem widerspricht er jetzt vehement.

Formel 1: Sainz-Absage an Audi?

Für seinen großen Auftritt in der Königsklasse will Audi nicht nur ein schlagkräfiges Auto, sondern auch ein erfolgsfähiges Fahrerduo haben. Nico Hülkenberg hat man bereits bekanntgegeben. Sainz erschien lange nicht nur wegen seiner McLaren-Vergangenheit mit jetzt Audi-CEO Andreas Seidl als logischster Kandidat.

Allerdings war zuletzt immer wieder von einer Deadline Audis an Sainz die Rede. Denn der Rennstall will sich nicht ewig auf die Folter spannen lassen. Und so kam es vor dem Miami-GP zu Gerüchten, wonach Sainz Audi abgesagt habe – weil er in der Formel 1 auf Mercedes und Red Bull schiele.

Spanier reagiert

Ein Gerücht, auf das Sainz nun deutlich reagiert. „Das ist nicht korrekt“, antwortete der Noch-Ferrari-Pilot in Miami deutlich. „Davon ist nichts wahr. Da habe ich nichts hinzuzufügen“, wischte er die Gerüchte fort. Ist es also doch ernst mit Audi?

Fakt ist, dass Sainz keinen Hehl daraus macht, sich alle Optionen offen zu halten. Öffentlich hatte er schon gesagt, dass er mit allen Teams Gespräche führe, die einen freien Platz haben. Mit seinen Aussagen hält er sich Audi also auch weiterhin warm – und signalisiert Mercedes und Red Bull, dass sie sich bemühen müssen, wenn man ihn will.

Formel 1: Newey als Faktor?

Auch könnte die Personalie Adrian Newey eine entscheidende Rolle spielen. Der Star-Designer verlässt Red Bull, sucht neue Herausforderungen. Wirklich alle Teams reißen sich um ihn. Da, wo Newey aufschlägt, verspricht es, erfolgreich zu werden.

Gut möglich also, dass Sainz vielleicht drauf pokert, im selben Team wie das Gehirn hinter den Erfolgen von Max Verstappen zu landen. Wer wird also ab 2025 der Partner von Nico Hülkenberg in der Formel 1? Es bleibt spannend.