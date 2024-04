Formel 1: Wechsel-Hammer? Rennstall könnte alle überrumpeln

Carlos Sainz ist aktuell vielleicht der formstärkste Fahrer in der Formel 1. Die Nachricht von seinem Aus bei Ferrari und seine Blinddarm-OP scheinen den Spanier zu beflügeln. In Australien feierte er seinen ersten Saisonsieg und auch in Japan lieferte er ab.

Dass Carlos Sainz ein Cockpit für 2025 in der Formel ergattert, da sind sich alle einig. Die große Frage ist nur: Für welches Team wird er an den Start gehen? Als heißer Kandidat gilt das Top-Team Red Bull. Erste Gespräche sollen jetzt sogar schon stattgefunden haben.

Formel 1: Treffen zwischen Red Bull und Sainz?

Nach Informationen des spanischen Online-Portals „El Nacional“ habe es zwischen Red-Bull-Verantwortlichen und der Sainz-Seite bereits ein wegweisendes Treffen gegeben habe. Sainz habe demnach signalisiert, dass er Interesse daran habe, zu Red Bull zu wechseln. Einzige Forderung: Er wolle die gleiche Behandlung wie Weltmeister Max Verstappen. Dieser Forderung habe Red Bull zugestimmt. Ein Wechsel rücke damit näher.

Mit seinen Auftritten hat Sainz Red Bull jedenfalls beeindruckt. „Sainz ist derzeit in einer unglaublichen Form. Sainz kam durch Red Bull in die Formel 1 und hatte auch ein sehr gutes Jahr damals bei Toro Rosso. Sicher ist Sainz auch ein Name, den man berücksichtigen muss“, sagte Red-Bull-Chefberater Dr. Helmut Marko nach dem Japan-GP.

Entscheidung könnte sich hinziehen

Dass es allerdings schon zeitnah zu einem Vollzug kommt, ist nur schwer vorstellbar. Marko betonte zuletzt: „Normalerweise reden wir im April überhaupt nicht über Fahrerentscheidungen, aber irgendwie scheint sich das Ganze sehr nach vorne gelagert zu haben. Für uns ist das noch zu früh, wir werden mit Sicherheit noch einige Zeit warten, bevor wir eine Entscheidung treffen.“

Erst in Richtung Sommerpause dürfte eine Fahrer-Entscheidung fallen. Sainz ist in jedem Fall ein Kandidat bei Red Bull. Allerdings sind noch Fernando Alonso und Yuki Tsunoda im Rennen und auch Sergio Perez, aktueller Red-Bull-Pilot, darf sich noch Hoffnungen auf eine Vertragsverlängerung machen.