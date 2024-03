Formel 1: Sorgenfalten bei Ferrari – droht in Saudi-Arabien das Desaster?

Keine guten Nachrichten, kurz bevor es wieder auf die Strecke gibt. Die Formel 1 gönnt seinen Akteuren zum Saisonstart keine Verschnaufpause. Nach dem Saisonauftakt in Bahrain geht es gleich weiter mit dem Rennen in Saudi-Arabien (hier mehr zum Grand Prix lesen).

Auch der Grand Prix auf dem Straßenkurs der Küstenstadt Dschidda findet bereits samstags statt. Bedeutet: Schon am Donnerstag (7. März) müssen die Formel-1-Piloten für die ersten beiden Trainingssessions wieder im Auto sitzen. Doch hinter Carlos Sainz von Ferrari steht plötzlich ein Fragezeichen.

Formel 1: Sainz muss pausieren

Wie gewöhnlich standen für die Fahrer am Mittwoch vor dem ersten Trainingstag diverse Medientermine auf dem Programm. Nur ein Pilot fehlte ganz spontan: Carlos Sainz. Der Spanier war noch am vergangenen Samstag in Bahrain aufs Podium gerast – und damit der Beste aller Nicht-Red-Bull-Fahrer gewesen.

Doch in Dschidda hat er plötzlich mit seinem Körper zu kämpfen. Kurz bevor es in Saudi-Arabien rund geht, klagte Sainz über Unwohlsein. Die Konsequenz: Er verließ am Mittwoch die Rennstrecke, kehrte ins Hotel zurück. Das gab sein Rennstall bekannt.

Droht der Ausfall?

Prompt sorgen sich die Fans des Traditionsteams der Formel 1 um ihren Fahrer. Droht nun sogar ein Ausfall beim Training oder gar für das Rennen? Jedenfalls ließ er sämtliche Medientermine anschließend ausfallen.

Ob tatsächlich ein Ausfall droht, dazu schweigt Ferrari bisher. Auch was Sainz genau hat, verkündete die Scuderia nicht. Vermutlich will man erst die gesundheitliche Entwicklung des Noch-Teamkollegen von Charles Leclerc abwarten.

Formel 1: SIE stünden bereit

Sollte Sainz tatsächlich nicht fahren können, hätte Ferrari gleich drei mögliche Ersatzfahrer zur Auswahl. Neben Antonio Giovinazzi bekleiden diese Rolle auch Robert Schwarzman und Formel 2-Fahrer Oliver Bearman. Ob die Sorgenfalten der Formel-1-Fans allerdings wirklich berechtigt sind, voraussichtlich erst am Donnerstag.