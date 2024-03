Formel 1: Deutsches Talent setzt fettes Ausrufezeichen – und macht endlich wieder Hoffnung

Was für ein starker Auftakt von Tim Tramnitz! Die deutsche Formel-1-Hoffnung ist bei seinem Debüt in der Formel 3 sofort aufs Podium gefahren und liegt in der Gesamtwertung auf Rang zwei.

Damit setzt Tramnitz, der zum Nachwuchsprogramm von Red Bull gehört, direkt mal ein fettes Ausrufezeichen. Sein Weg in die Formel 1 ist zwar noch lang, doch der Anfang ist mit dem starken Auftritt beim Großen Preis von Bahrain schon einmal gemacht.

Deutsche Formel-1-Hoffnung Tramnitz mit starkem Debüt

Nicht nur die Formel 1 war am Wochenende zu Gast in Bahrain – auch die Nachwuchsrennserien Formel 2 und 3 starteten in dem Wüstenstaat in die neue Saison. Mit dabei waren mit Tim Tramnitz, Sophia Flörsch und Oliver Goethe auch drei deutsche Talente.

+++ Formel 1: Nächstes Personalbeben! Team gibt es offiziell bekannt +++

Tramnitz sorgte gleich mal für Aufsehen. Im Qualifying fuhr er auf Rang sieben, das Sprintrennen beendete er auf Rang fünf und im Hauptrennen landete er dann sogar auf dem Podium, wurde Dritter. Damit liegt er nach dem ersten Rennwochenende in der Gesamtwertung auf Rang zwei hinter Luke Browning.

„Ich mache mir ehrlich gesagt gar keinen Druck. Wir hatten jetzt einen guten Start in die Saison. Das Wichtige für mich ist einfach weiter dranzubleiben, die Arbeit sauberzumachen. Ich fühle mich super wohl beim Team und ich denke, auch für die nächsten Rennen ist, das Potenzial auf jeden Fall da“, sagte er im Anschluss gegenüber dem „Motorsport Magazin“.

Goehte in den Punkten, Flörsch weit zurück

Für Oliver Goethe und Sophia Flörsch lief es zum Auftakt noch nicht so gut. Goethe wurde Zehnter im Hauptrennen und Neunter im Sprintrennen, sammelte seine ersten Punkte. Flörsch wurde 23. im Sprintrennen und schied mit einem Schaden im Hauptrennen aus.

Das könnte dich auch interessieren:

Weiter geht’s in der Formel 3 am 22. März mit dem Großen Preis von Australien. Dann sind auch die drei deutschen Talente wieder mit am Start.