Formel 1: Nächster Norris-Rückschlag – es kommt noch dicker

Aus der XXL-Chance, in der WM ganz nah an Max Verstappen heranzukommen, ist für Lando Norris ein Wochenende zum Vergessen geworden. Der Brite startete von der Pole-Position und wurde nur Sechster, während sein Formel-1-Konkurrent von der 17 auf Platz eins fuhr.

Für Norris begann der Große Preis von Brasilien schon denkbar ungünstig. Erst leistete er sich vor dem Start einen Patzer, dann zog er in der ersten Runde einmal mehr den Kürzeren. Für seinen Fauxpas vor Rennbeginn bekam der Formel-1-Star nachträglich eine Strafe.

Formel 1: Norris‘ Startfehler hat ein Nachspiel

Der WM-Zug scheint für Norris nach diesem Horror-Rennen fast schon abgefahren zu sein. Viele Safety-Car-Phasen, einige Patzer und ein bärenstarker Verstappen machen seine Hoffnungen auf den ersten WM-Triumph zunichte – Norris braucht in den letzten drei Rennen ein Formel-1-Wunder.

Und als wäre das alles nicht schon genug, ist der Brite nach dem Rennen in São Paulo auch noch mit einer Strafe konfrontiert worden. Diese hat er sich jedoch selbst zuzuschreiben. Denn der Grund dafür war sein Fehlverhalten bei der Startprozedur. Norris war nach dem Stroll-Unfall in der ersten Aufwärmrunde zu früh und damit regelwidrig in seine zweite Aufwärmrunde gestartet.

Dieses Vergehen wurde jeweils geahndet. „Der Fahrer verließ die Startaufstellung, obwohl das Signal zum Startabbruch gegeben wurde. Verstoß gegen Artikel 47.1 des Sportlichen Regelwerks“, heißt es im offiziellen Urteil der Stewards. „Obwohl das Signal ordnungsgemäß gegeben wurde, die Ampel wie vorgesehen erleuchtete, und die Teams über das Nachrichtensystem benachrichtigt wurden, verließ der Fahrer die Startaufstellung zu einer Runde, von der er annahm, dass es eine zusätzliche Einführungsrunde sei“, hieß es weiter.

Fans schimpfen über FIA-Urteil

Norris muss nun eine Geldstrafe in Höhe von 5.000 Euro zahlen. Für einige Formel-1-Fans ist das jedoch nicht fair – vor allem nicht im Vergleich zu den Strafen von Verstappen. Denn in Mexiko bekam der Niederländer gleich zwei Zehn-Sekunden-Strafen für verschiedene Vergehen und auch im Sprint in Brasilien hagelte es eine Strafe. Die Fans forderten daher noch eine weitere und härtere Strafe für Norris: „Das Manöver gegen Russell wurde übersehen, oder wie? Max hätte dafür wieder zehn Sekunden bekommen“, schreibt ein Fan auf „X“.

„Einfach nur lächerlich. Im Sprint Verstappen bestrafen und im Rennen für Norris eine lächerliche Geldstrafe verhängen“, betont ein anderer. Aus ihrer Sicht hätte es für Norris also noch dicker kommen müssen – so kommt der Shootingstar mit einer Geldstrafe davon.