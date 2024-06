Formel 1: Es ist offiziell! Jetzt dürfen alle Fans wissen

Schon seit 2023 läuft im Hintergrund der Formel 1 ein echtes Mega-Projekt: Ein Formel-1-Film mit Superstar Brad Pitt!

Nun gibt es endlich wieder Neuigkeiten von den Filmmachern. Der Starttermin für den noch immer namenlosen Formel-1-Film steht fest. Im Juni 2025 soll er auf den Leinwänden dieser Welt laufen. Zuvor stehen aber noch einige wichtige Drehs an.

Formel 1: Starttermin für Hollywood-Film ist raus

Beim Großen Preis von Großbritannien 2023 war es für die Fans nicht zu übersehen: Apex, ein fiktives Team, bekam seine eigene Garage, fuhr testweise Runden mit den echten Formel-1-Boliden und drehte fleißig für den Film.

Noch sind aber nicht alle Szenen im Kasten. Beim nächsten Silverstone-Rennen und weiteren Grand Prix sollen Brad Pitt und Co. wieder vor der Kamera stehen. Den Abschluss findet der Film am Saisonende in Abu Dhabi. Rund sechs Monate später soll er dann erscheinen. Offizieller internationaler Starttermin ist der 25. Juni 2025.

Brad Pitt und viele weitere Stars

„Der Film verspricht, die Zuschauer in die aufregende und filmische Welt der Formel 1 eintauchen zu lassen, und wird mit Brad Pitt in der Rolle eines ehemaligen Fahrers, der in den Sport zurückkehrt, und Damson Idris als seinen Teamkollegen bei APXGP – einem fiktiven 11. Team“, heißt es in der Mitteilung der Formel 1.

Der Film entsteht in Zusammenarbeit mit der Formel 1. Inszeniert wird er von Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) und produziert von Jerry Bruckheimer und Chad Oman (Top Gun: Maverick und Fluch der Karibik). Lewis Hamilton ist mit seiner Firma Dawn Apollo Films ebenfalls beteiligt.

Zur Starbesetzung um Brad Pitt gehören außerdem die Oscar-Nominierte Kerry Condon, der Oscar-Preisträger Javier Bardem, der Emmy-Preisträger und Golden-Globe-Nominierte Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia und Samson Kayo.