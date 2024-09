Formel 1 – Baku-GP im Live-Ticker: Strafe! Fahrer schenkt Quali ab

In der Formel 1 spitzt der WM-Kampf weiter zu. McLaren rückt Red Bull immer mehr auf die Pelle, der Vorsprung schmilzt von Rennen zu Rennen. Beim Großen Preis von Aserbaidschan geht der Titelkampf nun in die nächste Runde.

Gespannt schaut die ganze Formel 1 an diesem vor allem auf Max Verstappen und Red Bull. Nach dem Absturz der letzten Wochen will der Brauserennstall den Negativlauf in Baku endlich stoppen.

Formel 1 – Baku-GP im Live-Ticker

Kann Red Bull in Baku die Wende schaffen? Holt McLaren in der WM weiter auf? Wie schlagen sich die Mercedes? Und was macht Rookie Oliver Bearman? Alles rund um die Formel 1 in Baku erfährst du bei uns in unserem Live-Ticker!

Zeitplan

1. Freies Training: Freitag, 13. September, 11.30 Uhr

2. Freies Training: Freitag, 13. September, 15 Uhr

3. Freies Training: Samstag, 14. September, 10.30 Uhr

Qualifying: Samstag, 14. September, 14 Uhr

Rennen: Sonntag, 15. September, 13 Uhr

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

12.09 Uhr: Keine Rolle im Qualifying wird Guanyu Zhou spielen. Der Sauber-Pilot hat seine dritte Batterie und Steuerelektronik bekommen und kassiert damit eine Strafe. Er startet am Sonntag von ganz hinten.

11.51 Uhr: Ein Faktor im Qualifying dürften auch die „Roten Flaggen“ werden. In drei Sessions gab es schon fünf Unterbrechungen. Das könnte eine große Rolle in der Quali spielen.

11.45 Uhr: Das 3. Freie Training ist eben zu Ende gegangen: Schnellster war George Russell, allerdings nur ganz knapp vor Leclerc. An der Spitze ging es auch schon in den vorherigen Sessions eng zur Sache. Das Qualifying wird hochspannend.

11.22 Uhr: Ein besonderer Blick ist an diesem Wochenende auch auf die beiden Rookies gerichtet. Franco Colapinto fährt sein zweites Rennen für Williams. Oliver Bearman ersetzt bei Haas den gesperrten Kevin Magnussen. Hier mehr dazu!

10.54 Uhr: Während Aston Martin gute Nachrichten zu verkünden hatte, warten bei Audi weiterhin alle auf die Fahrer-Entscheidung. Wie der aktuelle Stand ist, liest du hier!

10.36 Uhr: Heißes Thema in den vergangenen Tagen war natürlich vor allem Adrian Newey. Der Design-Guru wird künftig für Aston Martin arbeiten. Was das bedeutet, erfährst du hier!

10.15 Uhr: Vor allem die Taktik von McLaren war nach dem Italien-GP ein großes Diskussionsthema. In der Pause gab es nun eine überraschende Wende. Hier mehr dazu!

10.02 Uhr: Bevor wir auf Baku schauen, werfen wir noch einen Blick zurück: Beim Großen Preis von Italien war McLaren eigentlich das dominierende Team, der Sieg ging aber an Charles Leclerc (Ferrari). Red Bull lag weit zurück, kämpfte mit großen Problemen.

Samstag, 14. September, 09.31 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen. Am heutigen Samstag geht es in der Formel 1 weiter. Das Qualifying zum Großen Preis von Aserbaidschan steht an. Wir verfolgen die Entscheidung für dich live.