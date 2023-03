Formel 1 – Bahrain-GP im Live-Ticker: Aston Martin vergeigt Start! Hülkenberg fällt zurück

Es geht wieder los, die Motoren heulen wieder auf! Die Formel 1 startet mit dem Großen Preis von Bahrain an diesem Wochenende in die neue Saison. Mit großer Spannung erwarten die Fans das erste Rennen der Königsklasse.

Der Kampf um den nächsten WM-Titel in der Formel 1 wird eröffnet. Beim Bahrain-GP geht es erstmals in diesem Jahr wieder um Punkte. Die Teams lassen zum ersten Mal die Hosen runter, die neuen Machtverhältnisse werden geklärt.

Formel 1 – Bahrain-GP im Live-Ticker

Wer sichert sich die erste Pole des Jahres? Wer feiert beim Bahrain-GP den ersten Sieg der neuen Saison? Wie schlägt sich Nico Hülkenberg, unser einziger Deutscher?

Alle Informationen rund um den Bahrain-GP der Formel 1 bekommst du hier bei uns im Live-Ticker!

Bahrain-GP | 5/57

Verstappen (Red Bull) Leclerc (Ferrari) Perez (Red Bull) Sainz (Ferrari) Russell (Mercedes) Hamilton (Mercedes) Alonso (Aston Martin) Stroll (Aston Martin) Bottas (Alfa Romeo) Ocon (Alpine) Albon (Williams) Norris (McLaren) Sargeant (Williams) Tsunoda (AlphaTauri) Hülkenberg (Haas) Piastri (McLaren) Zhou (Alfa Romeo) Gasly (Alpine) De Vries (AlphaTauri) Magnussen (Haas)

2/57: Das war nix von Aston Martin! Alonso fällt zurück und dann gibt es auch noch eine Berührung mit dem Teamkollegen. Und auch Hülkenberg verliert bei einer Berührung mit einem Alpine ein Stück seines Frontflügels und fällt auf Platz 14 zurck.

Start: Die Saison 2023 ist eröffnet! Max Verstappen gewinnt den Start deutlich. Sergio Perez verpatzt den Start und wird von Charles Leclerc überholt. Nicht gut lief es für Fernando Alonso, beide Mercedes sind vorbei.

16.00 Uhr: Die Einführungsrunde läuft.

15.45 Uhr: Die Startaufstellung ist gefüllt, die letzten Interviews vor dem Start werden geführt. Die Nationalhymne läuft. In wenigen Minuten kann es hier endlich losgehen!

15.01 Uhr: Ferrari hat gestern mal wieder etwas neues getestet. Im Q3 fuhr Leclerc nur eine schnelle Runde, kann deshalb nun mit ganz frischen Reifen starten. Ein Vorteil beim Start?

14.36 Uhr: Werfen wir ein Blick aufs Wetter: Wolkenfreier Himmel, 30 Grad und Sonne. Zum Rennen wird es aber wieder etwas abkühlen, denn der GP findet ja bekanntlich im „Dunkeln“ statt. Die Sonne ist in Bahrain um 16 Uhr unserer Zeit schon verschwunden.

13.45 Uhr: Im Vorjahr gab es an gleicher Stelle einen Doppelsieg von Ferrari. Die Scuderia profitierte von einem Doppel-Ausfall von Red Bull. Hamilton wurde Dritter.

13.02 Uhr: Von Lance Stroll gabs nach dem Qualifying eine schockierende Enthüllung. Der Kanadier brach sich nicht nur das Handgelenk, sondern auch einen Zeh. Deshalb lief er nur mit Badelatschen durchs Paddock. „Ich konnte meine Hände nicht bewegen, ich konnte nicht laufen“, führte er aus. Starten wird er am Sonntag trotzdem – und das von Rang acht.

Sonntag, 12.01 Uhr: Einen wunderschönen Sonntag! Heute ist endlich wieder Raceday. In wenigen Stunden steigt das erste Rennen der Saison.

17.36 Uhr: Morgen um 16 Uhr steht nun das erste Rennen der neuen Saison an. Verstappen startet wieder mal von der Pole. Hülkenberg geht von Platz zehn ins Rennen und hat gute Chancen auf die ersten Punkte.

17.11 Uhr: Red Bull lässt die Hosen runter und zeigt, was es wirklich kann. Verstappen holt die Pole, Perez komplettiert die erste Startreihe. Für Alonso reicht es „nur“ zu Rang fünf.

16.51 Uhr: Raus in Q2 sind Albon, Tsunoda, Zhou, Bottas und Norris. Hülkenberg schafft sensationell den Sprung in Q3. Das sieht sehr gut aus für den Deutschen. Der Kampf um die Pole ist enger als erwartet.

16.28 Uhr: Raus im Q1 sind Sargeant, Gasly, Magnussen, Piastri und de Vries. Hülkenberg setzt sich gleich zum Auftakt deutlich gegen seinen Teamkollegen durch und zieht ins Q2 ein.

16.13 Uhr: Bei Ferrari klebt man den Wagen von Leclerc wieder zusammen. Und jetzt geht’s auch weiter.

16.05 Uhr: Und gleich mal Rote Flagge. Charles Leclerc hat gleich mehrere Teile verloren. Noch keine gezeitete Runde.

16.00 Uhr: Die Ampel schaltet auf Grün, das erste Qualifying des Jahres ist eröffnet!

15.45 Uhr: In einer guten Viertelstunde geht es los: Zum allerersten Mal werden wir die Autos definitiv mit wenig Sprit an Bord sehen. Großer Favorit ist wieder Max Verstappen. Spannend wird vor allem sein, wie schnell Aston Martin wirklich ist. Reicht es für Alonso sogar für die Pole?

15.26 Uhr: Kurz vor dem Start der neuen Saison gab es aus Sicht der deutschen Fans übrigens eine erfreuliche Nachricht (Hier erfährst du mehr dazu!).

13.47 Uhr: Das 3. Freie Training ist beendet und wer steht wieder einmal ganz vorne? Fernando Alonso. Hier das gesamte Klassement:

12.47 Uhr: Das 3. Freie Training läuft und siehe da: Lance Stroll sitzt im Auto. Es sieht stark danach aus, als würde er es trotz Schmerzen fahren würde. Die endgültige Entscheidung fällt aber erst im Qualifying. Theoretisch könnte man bei Aston Martin noch wechseln.

12.12 Uhr: „Es sind erst 13 Tage seit meinem Unfall vergangen, und zu diesem Zeitpunkt war ich mir nicht sicher, ob ich so schnell wieder in einem F1-Auto sitzen würde“, erklärte Lance Stroll am Freitag nach dem 2. Freien Training.

12.09 Uhr: Stroll selbst versicherte aber: „Ich habe es [das Handgelenk] nur beschützt. Das hat sich so besser angefühlt. Ich denke, dass ich fahren kann, das ist kein Problem!“

Zeitplan Bahrain-GP

1. Freies Training – Freitag, 12.30 Uhr

2. Freies Training – Freitag, 16 Uhr

3. Freies Training – Samstag, 12.30 Uhr

Qualifying – Samstag, 16 Uhr

Rennen – Sonntag, 16 Uhr

12.01 Uhr: Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Lance Stroll. Der Kanadier saß nach seinem Fahrradunfall am Freitag zwar wieder im Auto, hatte aber merkliche Probleme – insbesondere in Kurve eins.

09.02 Uhr: Im 1. Freien Training am Freitag war Sergio Perez der Schnellste. Im 2. Freien Training legte Fernando Alonso im Aston Martin die schnellste Zeit auf den Asphalt. Das 3. Freie Training ist heute um 12.30 Uhr. Das Qualifying steigt um 16 Uhr.

08.28 Uhr: Die ersten Testfahrten und Trainings sind absolvierte. Es lassen sich bereits die ersten Tendenzen erkennen. Bis jetzt ist klar:

Red Bull ist immer noch das stärkste Team im Feld. Der Rennstall hat in der Winterpause seine Hausaufgaben gemacht und das Auto noch einmal weiterentwickelt. Max Verstappen bleibt der Top-Favorit

Die Überraschung bislang ist Aston Martin. Das Ex-Team von Sebastian Vettel scheint einen großen Schritt nach vorne gemacht zu haben. Ihnen wir sogar ein Podestplatz zugetraut.

Mercedes hat zu Beginn des Jahres noch Abstimmungsprobleme. Das neue Auto funktioniert noch nicht so, wie man es sich vorgestellt hatte. Der Titelkampf dürfte zunächst kein Thema sein.

Samstag, 08.10 Uhr: Es ist so weit! Endlich geht es wieder los! Die Formel 1 ist zurück. Wir begleiten für dich das erste Rennwochenende in Bahrain.