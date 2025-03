Formel 1: Saisonstart muss verschoben werden – wegen DIESES peinlichen Fehlers!

Das war mal ein actionreicher Auftakt ins neue Formel-1-Jahr. Beim Großen Preis von Australien produziert fast ein Drittel des Fahrerfeldes Schrott und Trümmerteile. Nur 14 Wagen kommen ins Ziel. Eine Action-Entschädigung für alle Fans aus Deutschland, die am Sonntag (16. März) um 5 Uhr morgens aufstanden.

Doch als sie zu dieser frühen Uhrzeit ihren Fernseher einschalteten, herrschte erst einmal Verwirrung: Der Saisonstart der Formel 1 musste kurzfristig verschoben werden. Der Schuldige: Isack Hadjar. Dem Rookie unterlief ein ganz bitterer Fehler.

Formel 1: Rookie kracht vor Rennstart in die Wand

Die Bedingungen hätten für den Start der eigenen F1-Karriere nicht schwieriger sein können. Die ganze Woche über hatte sich in Australien bereits Regen angekündigt. Als das Rennen und damit die Saison dann endlich losgehen sollte, war die Strecke im Albert-Park auch ordentlich nass. 19 Autos reihten sich mit Intermediate-Reifen in die Startaufstellung ein, Lance Stroll zog sogar Vollregenreifen auf.

+++ Auch spannend: Ungläubige Gesichter! Wird Red Bull früh zum Fahrertausch gezwungen? +++

Los ging es in die Einführungsrunde und da passierte es: Isack Hadjar krachte beim Aufwärmen der Reifen in der zweiten Kurve in die Wand! Der Racing-Bulls-Fahrer konnte nach seinem Unfall nicht mehr weitermachen. Der Start ins neue Formel-1-Jahr musste verschoben werden, bis die Trümmerteile weggeräumt waren (von denen es auch in der Qualifikation einige gab).

Hadjar am Boden zerstört

In der Zwischenzeit trottete Hadjar ins Fahrerlager zurück – sichtlich gebrochen. Auf seinem Weg in die Teamunterkunft nahm der Vater von Lewis Hamilton den Franzosen in den Arm, versuchte diesen zu trösten.

Doch der Schaden war angerichtet. Hadjar verpasst das erste Rennen seines Lebens, weil er in der Einführungsrunde die Kontrolle verliert – das dürfte ihn zumindest mal in dieser Saison begleiten und immer wenn es regnet.

Mehr Nachrichten liest du hier:

Racing-Bulls-Teamchef Peter Beyer versuchte, seinen Schützling ebenfalls aufzubauen. „Ich glaube, das kann bei diesen Verhältnissen jedem passieren“, sagte Beyer. Doch Formel-1-Rookie Hadjar war untröstlich. „So ein Fehler kann zu jeder Zeit der Saison passieren. Aber beim ersten Rennen, das ist peinlich“, sagte er bei Sky. Immerhin: Schon in einer Woche hat er die Chance, es besser zu machen. Dann geht es zum großen Preis von China.