Formel 1: Bitter für Fans! Nach Drama herrscht jetzt traurige Gewissheit

Auf ein Formel-1-Wochenende freuen sich jedes Mal zahlreiche Fans. Oftmals werden bis zu einer halben Million Zuschauer an den drei Tagen erwartet, an dem Max Verstappen und Co. ihre Runden in dem schnellen Auto drehen.

Beim Australien-GP in Melbourne gab es im vergangenen Jahr einen Fansturm, der für mächtig Aufregung sorgte. Die Organisatoren haben jetzt drastische Maßnahmen verkündet. Für die Formel-1-Fans sind das bittere Nachrichten.

Formel 1: Bittere News für Fans

Nach den Problemen im vergangenen Jahr werden beim Formel-1-Rennen in 2024 die Fans in Melbourne verbannt. Das teilten die Organisatoren am Donnerstag (25. Januar) offiziell mit. Zuschauer waren damals bereits auf den Asphalt zugelassen worden, als sich die Autos noch auf dem Kurs befunden hatten.

Die Organisatoren des Rennens wurden für schuldig befunden, gegen die Sicherheitsbestimmungen der FIA verstoßen zu haben. Abgesehen von den offensichtlichen Sicherheitsrisiken, von einem Auto angefahren zu werden, erreichten die Fans damals den gestrandeten Haas von Nico Hülkenberg.

Von der FIA gab es eine Aufforderung, einen Plan zur Behebung des Problems auszuarbeiten. Bereits 2017 gab es ähnliche Probleme beim Australien-GP. Nun gibt es Konsequenzen für die Fans, die 2024 nach Melbourne reisen werden.

Kein Fansturm 2024 in Melbourne

„Die Australian Grand Prix Corporation weist darauf hin, dass es nach dem Formel 1 Rolex Australian Grand Prix 2024 aufgrund der laufenden FIA-Untersuchung zum vorzeitigen Streckenausfall am Ende des Rennens 2023 keinen Zugang zur Strecke für Fans geben wird“, heißt es in der Mitteilung der Organisatoren.

Allerdings war Australien im vergangenen Jahr kein Einzelfall. Auch in Brasilien kam es zu ähnlich absurden Szenen, als Fans in Kurve 1 auf die Rennstrecke drängten, während die Autos die Zielflagge sahen. Auch hier wurden die Veranstalter aufgefordert, der FIA einen Aktionsplan vorzulegen.

Wenige Wochen zuvor waren beim Baku-GP Fotografen zu früh in die Boxengasse zugelassen worden. Sie liefen anschließend in den Weg von Alpine-Pilot Esteban Ocon, der in der letzten Runde noch einen Boxenstopp einlegte.