Formel 1: Zweifel wohl ausgeräumt – jetzt wird es auch für Mick Schumacher wieder spannend

In der Formel 1 ist dieser Tage einiges los. Die Ermittlungen gegen Christian Horner bestimmten die Schlagzeilen. FIA-Präsident Mohammend Ben Sulayem schickt sich an, ihm das „Rampenlicht“ zu stehlen (hier mehr dazu lesen). Und auch um den Einstieg von Audi bei Sauber gab es immer wieder Gerüchte.

2022 hatte die deutsche Automarke angekündigt, in die Formel 1 einsteigen zu wollen. Dafür einigte man sich auf die (Teil-)Übername von Sauber. Zuletzt kamen allerdings zweifelnde Stimmen auf. Sollte das Projekt plötzlich doch scheitern?

Formel 1: Audi sorgt für Klarheit

Die Unsicherheiten kamen zustande, weil die Konzernspitze auf einmal mit dem Gedanken spielte, den F1-Einstieg abzublasen. Unter entsprechenden Umständen sei man wohl bereit gewesen, die bisher ergatterten Anteile am Sauber-Team weiterzuverkaufen.

Nun aber kommen Gerüchte auf, nach denen all das Schnee von gestern sein soll. Recherchen von „Motorsport-Total.com“ zufolge, soll nämlich das genaue Gegenteil eines Weiterverkaufs passiert sein. Demnach habe Geschäftsführer Andreas Seidl die Formel 1-Belegschaft darüber informiert, dass die finale Stufe bezüglich Einstieg und Anteilsübernahme vollzogen sei.

Option für Mick Schumacher?

Derzeit firmiert der Sauber-Rennstall unter dem klangvollen Namen Stake F1 Team Kick Sauber. Ab 2026 will man dann als Audi-Werksteam an den Start gehen. Aktuell baut man die dafür nötigen Strukturen auf. 2025 sollen die ersten Testfahrten mit neuer Power-Unit (die ein Jahr später offiziell eingeführt werden) absolviert werden.

Audi will weiterhin in die Königsklasse. Foto: IMAGO/Gruppo LiveMedia

Unklar ist aktuell zwar noch, wie viele Anteile Audi tatsächlich übernimmt, doch dem Einstieg steht nun wohl nichts mehr im Weg. Das sind auch gute Neuigkeiten für Mick Schumacher.

Der gilt von Anfang an als möglicher Fahrer beim künftigen Werksteam. Klar, ein deutscher Fahrer bei Audi – das wäre passend. Doch wegen der zuletzt wackelnden Aussichten dürfte auch Schumacher dieses Thema erstmal nicht weiter verfolgt haben.

Formel 1: Schumacher kämpft um Comeback

Aktuell hat er ohnehin als Fahrer bei der Langstrecken-Weltmeisterschaft alle Hände voll zu tun. Zudem will er schon im kommenden Jahr und nicht erst 2026 in die Formel 1 zurückkehren. Bei der Hälfte aller Fahrer laufen Ende dieser Saison die Verträge aus. Die Chance ist also da.