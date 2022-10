Formel 1: Offiziell bestätigt! Audi sorgt für nächsten Hammer

Ab 2026 wird die Formel 1 ein Stück deutscher. Mit Audi steigt ein großer Konzern in die Königsklasse des Motorsports ein. Der Autobauer will von den dann neu geltenden Motorregularien profitieren.

Einige Details um Audis Einstieg in die Formel 1 sind dabei noch unklar. Bei welchem Team steigt die VW-Tochter ein? Geht das Engagement über die Motorenlieferung hinaus? Fakt ist: Audi will nichts dem Zufall überlassen und gleich Erfolge feiern.

Formel 1: Audi legt schon los

Das verdeutlicht die Tatsache, dass Audi bereits mit den Arbeiten am hauseigenen Motor begonnen hat. Zwar sind es noch knapp dreieinhalb Jahre hin, bis die Antriebseinheiten verbaut werden. Doch die Entwicklung könnte eine gefühlte Ewigkeit in Anspruch nehmen.

Deshalb will man keine Zeit verlieren. „Wir haben bereits damit begonnen, die Power Unit in unserem Werk in Neuburg zu entwickeln“, verkündete Audis F1-Projektleiter Adam Baker auf einer Veranstaltung in Madrid vollmundig.

Team-Verkündung noch in diesem Jahr

Ob sich der große Vorlauf gegenüber Mercedes, Red Bull oder Ferrari auszahlt, wird sich zeigen. Denn bisher stehen andere Eckpfeiler wie das Chassis-Regelwerk aus. Dieses könnte erst 2024 abgesegnet werden, meint Baker. Dann wolle man mit dem Motor aber schon einen weiten Weg gegangen sein.

Auch interessant: Formel 1: Mercedes zieht Schlussstrich – „Unser letzter Schritt“

„Wir werden dann mit unserem Partnerteam an der Entwicklung des Autos arbeiten“, so der Audi-Boss. Bleibt die Frage: Wie heißt das Partnerteam? Die Gerüchteküche besagt, dass es das Sauber-Team wird, welches derzeit unter Alfa-Romeo-Flagge fährt. Eine Verkündung, mit welchem Team auch immer, wird es noch in diesem Jahr geben, verrät Baker zudem.

Formel 1: So sieht der Audi Plan aus

Geht es nach Baker, verfolgt Audi einen klaren Plan. Die erste Motorenentwicklung bis 2024, dann die gemeinsame Autoentwicklung. Mitte 2025 soll dann der erste Test der Antriebseinheit stattfinden.

Mehr F1-News: Formel 1: „Luft nach oben“ – Rennstall verteilt Korb für Mick Schumacher

„Möglicherweise in Spanien“, so Baker, „das ein geeigneter Ort für diese Tests ist.“ Und dann steht 2026 das erste Rennen an. „Wir haben noch 42 Monate bis zum ersten Rennen und wir sind in einer guten Position, aber es ist eine große Herausforderung“, freut sich der Audi-Boss.