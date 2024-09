Formel 1: Teamchef kündigt große Entscheidung an – „Spekulationen müssen ein Ende haben“

Zwei Cockpits für 2025 sind in der Formel 1 noch nicht vergeben. Sowohl Sauber/Audi als auch die Racing Bulls suchen noch ihren zweiten Fahrer. Während bei der Red-Bull-Schwester der Kreis der Kandidaten sehr klein ist, scheint die Entscheidung bei Audi noch völlig offen zu sein – sogar Sebastian Vettel gilt als möglicher Kandidat.

Allzu lange Zeit will sich das Formel-1-Team mit der Entscheidung jetzt nicht mehr lassen. Teamchef Mattia Binotto will schnell eine Lösung präsentieren. Dafür muss Audi aber erst eine Grundsatzentscheidung treffen.

Formel 1: Audi auf der Suche nach der passenden Lösung

Beim Großen Preis von Italien zeigte sich Binotto erstmals in der Öffentlichkeit in seiner neuen Rolle als Audi-Teamchef. Erst Ende Juli erfolgte der Wechsel in der Chefetage: Andreas Seidl musste seinen Platz räumen, Binotto übernahm.

Als einer seiner ersten Amtshandlungen muss er nun einen zweiten Fahrer für die kommende Saison und darüber hinaus aussuchen. „Wir haben hier ein Projekt mit einem langfristigen Ziel. Was also ist das Beste ab jetzt und bis zu diesem Ziel? Geht es eher darum, kurzfristig auf Erfahrung zu setzen und dann etwas anderes zu machen? Das müssen wir für uns entscheiden“, erklärte Binotto in Monza.

Der Italiener betonte: „Es geht immer darauf zurück, was uns kurzfristig, mittelfristig und langfristig am wichtigsten ist. Wir brauchen einen klaren Plan. Und darauf habe ich derzeit noch keine Antwort.“

„Wir werden uns zweifelsohne so bald wie möglich entscheiden“

Ende September soll die Antwort aber da sein, dann will sich Audi endlich entscheiden – auch um die Spekulationen zu beenden. „Wir werden uns zweifelsohne so bald wie möglich entscheiden, denn wir müssen das Team für das nächste Jahr und die weitere Zukunft aufstellen. Die Spekulationen müssen ein Ende haben, denn die sind nicht in unserem Interesse. Aber bisher haben wir keine Entscheidung darüber, was das beste Vorgehen ist.“

Man spreche mit potentiellen Fahrern. Unter anderem seien Ersatzfahrer Theo Pouchaire und McLaren-Junior Gabriel Bortoleto auf der Liste. Aber auch Mick Schumacher und Sebastian Vettel seien interessante Optionen, wie Binotto bei „Sky“ verriet. Als weiterer Kandidat gilt auch der aktuelle Sauber-Pilot Valtteri Bottas.