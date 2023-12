Formel 1: Audi-Einstieg auf der Kippe? Jetzt herrscht endlich Gewissheit

Audi wagt einen bedeutenden Schritt in der Welt des Motorsports. Ab 2026 wird der Automobilhersteller aus Bayern in der Formel 1 antreten, ein Unterfangen, das sowohl den Vorstand als auch die Aufsichtsräte von Audi und Volkswagen beschlossen haben.

Nach den Gerüchten, dass Audis Formel-1-Pläne auf der Kippe stehen könnten, äußerte sich nun Audi-Chef Gernot Döllner gegenüber dem Wirtschaftsmagazin „Handelsblatt“. Er stellte klar, dass der Formel 1-Einstieg im Jahr 2026 feststeht.

Formel 1: Audi-Pläne stehen

Audi steigt in die Formel 1 ein. Dies wurde bereits im August 2022 anlässlich des Großen Preises von Belgien bekannt gegeben. Passend zu den bevorstehenden Änderungen im Reglement der Formel 1 sieht Audi den richtigen Zeitpunkt für einen solchen Einstieg gekommen.

Markus Duesmann, der ehemalige Vorstandschef von Audi, unterstrich damals die Ambitionen des Unternehmens, als er aussagte: Audi mache den Schritt in die Formel 1, um zu zeigen, „was wir können“ und nicht „aus Jux und Dollerei“. Nach einer Umstrukturierung in der Führungsebene des Volkswagen-Konzerns wurde Duesmann im Juni abgesetzt und Gernot Döllner übernahm die Leitung im September.

Obwohl sich Gerüchte um einen möglichen Rückzug aus dem Formel-1-Projekt verbreitet hatten, äußerte sich Döllner hierzu nach Ablauf einer 100-Tage-Schweigepflicht erst nicht öffentlich. Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen jedoch auf Hochtouren. Jetzt hat er gegenüber dem „Handelsblatt“ auch bestätigt: „Es gibt eine klare Entscheidung vom Vorstand, von den Aufsichtsräten von Audi und Volkswagen, dass Audi 2026 in die Formel 1 einsteigt. Der Plan steht.“

Motorentwicklung von Audi läuft

Die Motorenentwicklung erfolgt in Neuburg an der Donau, während das Chassis in Kooperation mit dem Sauber-Team entwickelt wird. Das aus Hinwil stammende Sauber-Team, das aktuell noch unter der Bezeichnung Alfa Romeo in der Formel 1 antritt, hat dabei bereits Anteile an Audi übergeben.

Das Engagement in der Formel 1 ist für viele Automobilhersteller von strategischer Bedeutung. Es dient nicht nur als Aushängeschild für Innovationskraft und technische Exzellenz, sondern fördert auch die Entwicklung und Erprobung neuer Technologien.

Mit der Überarbeitung des Reglements im Jahr 2026 liegt der Fokus vermehrt auf Nachhaltigkeit und Effizienz, was Herstellern wie Audi die Möglichkeit bietet, ihr Engagement in der elektrifizierten Zukunft des Motorsports zu demonstrieren. Die Partnerschaft mit Sauber ermöglicht es Audi zudem, von der langjährigen Erfahrung des Teams zu profitieren und somit den Einstieg in die Königsklasse des Motorsports mit solidem Fachwissen zu bestreiten.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.