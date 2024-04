Formel 1: Deutliche Audi-Ansage – geht jetzt alles schnell?

Eigentlich sollten sich alle auf die Rennen in der Formel 1 konzentrieren, doch was sich abseits der Rennstrecke abspielt, ist deutlich spannender. Dass Max Verstappen den vierten WM-Titel in Folge holen wird, dürfte jedem mittlerweile klar sein. Auch wenn gerade einmal fünf Rennen absolviert wurden. Daher schauen alle auf den Fahrermarkt.

Viele Verträge laufen Ende des Jahres aus, für 2025 wären bislang sehr viele Cockpits in der Formel 1 frei. Interessant wird es auch ab 2026, wenn Audi einsteigt. Wer werden die neuen Piloten des deutschen Automobilherstellers? Eine Entscheidung ist bereits gefallen und eine andere soll nun so schnell wie möglich offiziell gemacht werden.

Formel 1: Alles klar mit Hülkenberg?

Mit Nico Hülkenberg soll Audi seinen ersten Formel-1-Fahrer bereits gefunden haben. Beide Parteien sollen sich laut „Sport1“ einig sein und ab 2025 gemeinsame Wege gehen. Nur noch die Unterschrift fehle, dann kann alles offiziell gemacht werden (hier mehr dazu). Genauer gesagt soll die offizielle Stellungnahme Ende Mai folgen.

Dem Bericht nach soll Hülkenberg bei Audi einen Vertrag über drei Jahre bekommen. Dabei würde er auch auf einen alten Weggefährten treffen: Audi-Projektleiter Andreas Seidl. Beide kennen sich noch aus gemeinsamen Zeiten bei Porsche. „Ich kenne Andi sehr gut. Das ist kein Geheimnis. Wir verstehen uns sehr gut, kommen gut miteinander klar“, betonte der Deutsche zuletzt.

Eine Entscheidung soll also bereits gefallen sein. Nun braucht Audi aber auch noch einen zweiten Piloten. In den vergangenen Wochen wurde neben Hülkenberg ein weiterer Formel-1-Fahrer mit dem Unternehmen in Verbindung gebracht. Auch bei ihm soll jetzt schnell eine Entscheidung fallen.

Audi macht Druck auf Sainz

Bei dem Piloten handelt es sich um Carlos Sainz. Der Spanier fährt noch bis zum Ende des Jahres für Ferrari, wird dann ab 2025 von Lewis Hamilton abgelöst. Aktuell ist Sainz noch ohne Team. Doch die Interessenten stehen bereits Schlange. Ist das vielleicht auch ein Grund, wieso sich Sainz noch nicht entschieden hat?

Audi macht dem Madrilenen jetzt Druck. Bis Mitte Mai verlangt Seidl eine Antwort von Sainz. Sollte er keine Entscheidung getroffen haben, will Audi anschließend mit anderen Fahrern sprechen. Dazu zählen wohl auch die beiden Franzosen Pierre Gasly und Esteban Ocon. Auch ihre Verträge laufen zum Jahresende aus. Absolut keine Chance haben die aktuellen Sauber-Fahrer Valtteri Bottas und Zhou Guanyu. In den Zukunftsplänen des Automobilkonzerns spiele beide keine Rolle.