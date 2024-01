Formel 1: Wechsel zu Audi? Vater von Star-Pilot enthüllt Gespräche

Die Gerüchte um einen Wechsel von Carlos Sainz zu Audi schwirren schon seit mehreren Monaten in der Formel 1 herum. So ein richtiges Dementi gab es aber bislang noch nicht. Wird der Ferrari-Star also tatsächlich ab 2026 für das Team fahren?

Bis es endlich Klarheit darüber geben wird, müssen sich die Fans noch gedulden. Nun aber packt ausgerechnet der Vater des Formel-1-Piloten öffentlich über einen möglichen Wechsel seines Sohnes zu Audi aus.

Formel 1: Sainz-Wechsel zu Audi?

Die Formel 1 erwartet voller Spannung den Eintritt des deutschen Autobauers. Ab 2026 übernimmt Audi den Sauber-Rennstall, liefert dann seine eigenen Motoren. Das spannende Projekt nimmt weiter Fahrt auf. Mit Andi Seidl wurde bereits ein Boss verpflichtet, den auch Carlos Sainz noch aus gemeinsamen McLaren-Zeiten kennt. Vor dem Ende der vergangenen Saison war sogar von einem Vorvertrag die Rede (hier mehr erfahren).

Kommt es also zum Hammer-Wechsel des Spaniers? Sein Vater, Carlos Sainz Senior, der kürzlich die 46. Rallye Dakar für sich entscheiden konnte, fährt für Audi und lobt das Projekt in höchsten Tönen.

„Ich weiß sehr gut, wie ernst sie jedes Projekt nehmen. Ich weiß, was diese deutsche Mentalität im Motorsport bedeutet“, zitiert ihn das spanische Portal „motor.es“. „Man muss sie respektieren. Wir alle wissen, dass die Formel 1 eine etwas andere Welt ist, aber ich habe großen Respekt vor Audi.“

Sainz-Aussagen lassen aufhorchen

Der 61-Jährige gibt zu, Gespräche mit seinem Sohn über das Projekt des deutschen Motoren-Herstellers geführt zu haben: „Ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit bis sie in der Formel 1 erfolgreich sind. Zu Hause bei Carlos und in der Audi-Familie ist es logisch, dass wir darüber reden und Meinungen austauschen, wie das Team Audi in Zukunft aussehen könnte.“

Aussagen, die bei vielen Formel-1-Fans jetzt schon für Aufregung sorgen. Es gibt nicht wenige, die glauben, dass Sainz sich bereits für einen Wechsel zu Audi entschieden hat. Der Vertrag des Spaniers bei Ferrari läuft noch bis zum Ende des Jahres.

Der Spanier betonte immer wieder, dass er gerne Klarheit darüber haben möchte, wo er in Zukunft fahren wird. Eine Vertragsverlängerung bei der Scuderia soll eigentlich auch nur noch eine Frage der Zeit sein, allerdings gibt es derzeit wohl einige Probleme, die das Ganze hinauszögern.