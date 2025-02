Formel 1: Aston Martin verblüfft bei Wintertest – Fans müssen zweimal hinschauen

Endlich dürfen die Formel-1-Piloten wieder auf die Piste! Auch wenn es „nur“ die Wintertests sind, schauen viele Fans zu, wie sich die Teams kurz vor dem Saisonstart in wenigen Wochen anstellen. Schließlich ist es auch das erste Mal, dass Max Verstappen und Co. in ihren neuen Autos fahren.

Dabei achten die Formel-1-Zuschauer auf jedes einzelne Detail bei den Autos. Vor allem Aston Martin verblüfft die Fans. Der Fokus wird in diesem Jahr vor allem auf das Team um Superstar Fernando Alonso gerichtet sein.

Formel 1: Aston Martin lässt Fans staunen

Am Mittwoch (26. Februar) dröhnten erstmals wieder die Motoren in der Formel 1! Der Vorsaison-Test stand für die Teams an, die stundenlang um die Bahrain-Strecke gefahren sind und erste Informationen sammeln konnten. Aston Martin ist schon am Montag gefahren, als im Rahmen eines Film-Tags der neue AMR25 auf der Strecke die ersten Runden drehen durfte.

Für die Fans gab es noch keine Einblicke, dafür aber dann bei den Wintertests. Das neue Auto von Fernando Alonso und Lance Stroll sticht dabei besonders mit den Seitenkästen hervor, die die auffälligste visuelle Veränderung im Vergleich zu 2024 darstellen. Sie verfügen über einen tiefen Unterschnitt und über einen geschwungenen Kanal entlang des oberen Bodyworks, um den Luftstrom besser zu lenken.

Aber das war nicht das Detail, das die Fans bei den Testfahrten verblüffte. Es waren eher die Räder und die Felgen. Dies ist vor allem in einer Zeitlupe besser zu sehen: Während sich die Räder deutlich sichtbar nach vorne drehen, sieht es so aus, als würden die Felgen rückwärts fahren.

„Wir werden hypnotisiert“

Auf den ersten Blick sieht es tatsächlich wie eine Hypnose aus. So denken auch viele Formel-1-Fans. „Wir werden hypnotisiert. Was können wir dagegen machen? Aber das sieht cool aus“, schreibt ein Zuschauer. Ein anderer meint: „Wie cool ist das denn bitte? Zu lange sollte man aber nicht draufschauen, sonst wird einem schwindelig.“

Schneller wird das Auto von Alonso und Stroll dadurch natürlich nicht, allerdings kann man auch durch das Design und das Äußerliche für Aufsehen sorgen – wie es Aston Martin nun geschafft hat. Die Frage ist: Wird das Team in diesem Jahr besser performen, als es in der vergangenen Saison der Fall war? Trotz der hohen Erwartungen enttäuschte Aston Martin nämlich extrem.